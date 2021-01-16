نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 16/1/2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 16/1/2021والي يهتم بها مختلف الأشخاص من كافة الفئات ليس فقط فئة المستثمرين ورجال الاعمال أو الفئات التي ترغب في الادخار لما نعلمه ان الذهب من أحد أكثر الأشياء التي تحتفظ بقيمتها بل وأكثر من ذلك حيث ان قيمته في تزايد مستمر، ومن الجدير ذكره أن تدهور الأوضاع الراهنة في سوريا عملت على رفع أسعار الذهب بشكل خرافي
حيث سجل الجنيه الذهب في سوريا اعلى أسعاره والتي تخطت حاجز المليون ليرة، ويرجع لعدة أسباب منها الحروب التي تشهدها سوريا وتحطم البنية الأساسية وأيضا جائحة كورونا والتي اجتاحت وتعاني منها العديد من البلدان العربية وعلى مستوى العالم، و للتعرف أكثر على أسعار الذهب اليوم في سوريا تابع قراءة المقال.
سعر الذهب في سوريا
تشهد أسعار الذهب في سوريا اليوم ارتفاعا نستمر في الأسعار والذي يرجع كما ذكرنا للتدهور الاقتصادي الكبير الذي تشهده سوريا حاليا بسبب الأوضاع الراهنة والتي تعاني منها سوريا منذ عام 2011 حتى الآن والتي أدت لارتفاع نسبة البطالة إلى 42% ومعاناة سكانها من الفقر لنسبة تصل ل86%، ومع الغلاء المستمر الذي يعاني منه المواطنين في سوريا يشهدوا أيضا ارتفاع أسعار الذهب ليسجل ارتفاع جديد ومستمر في افتتاح التعاملات الصباحية هذا اليوم.
سعر الذهب اليوم
وتشهد أسواق الصاغة في سوريا حالة من الهدوء في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والتي تسبب ابتعاد الأشخاص عن الشراء حيث سجل الجنيه الذهب مليونا و176 ألف ليرة سعر البيع، مليون 172 ألف ليرة سعر الشراء.
بينما سجل كيلو الذهب 168 مليون ليرة سعر البيع، و167 مليون و 428 ألفا و571 ليرة سعر البيع، بينما سجلت الاونصة 5 مليون 224 ألف 800 ليرة سعر البيع، 5 مليون 207 الف و29 ليرة سعر الشراء.
اما عن سعر اعيرة الذهب المختلفة في سوريا والتي يكثر التعامل بها منها ذهب عيار 14 يسجل 98 ألف ليرة للبيع، و97 ألف و667 ليرة للشراء، و ذهب عيار 18 سجل 126 ألف ليرة للبيع و125 ألفا و571 ليرة للشراء، ذهب عيار 21 يسجل 147 الف ليرة للبيع و146 ألف و500 ليرة للشراء.
سعر الذهب في سوريا اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالليرة السورية
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|بيع 168,000 شراء 167,429
|عيار 22
|بيع 154,000 شراء 153,476
|عيار 21
|بيع 147,000 شراء 146,500
|عيار 18
|بيع 126,000 شراء 125,571
|عيار 14
|بيع 98,000 شراء 97,667
|عيار 12
|بيع 84,000 شراء 83,714
|الاونصة
|بيع 5,224,800 شراء 5,207,029
|الجنيه الذهب
|بيع 1,176,000 شراء 1,172,000
|الكيلو
|بيع 168,000,000 شراء 167,428,571
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