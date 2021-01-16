نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16/1/2021والتي تشهد رواجا كبير في سوق الصاغة بالمملكة العربية السعودية نظرا لحجم الاقتصاد الذي تشهده المملكة من تطور فعلي الرغم من الازمة الراهنة التي يتعرض لها كافة البلاد سواء العربية والعالمية وهى اجتياح فيروس كورونا المستجد والتي أشارت لها منظمة الصحة العالمية بكونها وباء عالمي مصنف تحت اعلى درجات الخطورة حيث منذ ظهوره حتى الان اسقط ملايين الوفيات وتسبب في إصابة مليارات الأشخاص، وللاطلاع على أسعار الذهب في المملكة السعودية اليوم تابع القراءة.

سعر الذهب في السعودية

شهدت التعاملات الصباحية اليوم في سوق الصاغة بالمملكة تراجع في أسعار المعدن النفيس لتقوم بذلك كسر موجة الارتفاع النسبي في أسعار الذهب والتي شهدتها تعاملات الثلاث أيام الماضية، ويذكر أن أسعار الذهب غالبا ما تكون مرتبطة بحالة العرض والطلب ويتجه العديد من الأشخاص لشراء الذهب ليس فقط بغرض الاستثمار أو الادخار وتحقيق الزيادة المثالية في الدخل على المدى البعيد ولكن ترجع توجهات بعض الفئات شراء الذهب بسبب أمور اجتماعية مرتبطة بالزواج وأخري مرتبطة بتبادل الهدايا.

كما تتأثر أسعار الذهب بالتغييرات في سعر صرف العملة الخضراء، حيث شهدت الأيام الماضية انخفاض نسبي في سعر الدولار والسندات الامريكية والذي يرجع الى الوضع السياسي التي تشهده الساحة الامريكية تلك الأيام مما تسبب في ارتفاع سعر الذهب للعلاقة العكسية بين الطرفين، ومع الاستقرار النسبي الذي شهده سعر صرف الدولار صباح اليوم تحقق هذا التراجع في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

أما عن اسعار اعيرة الذهب المختلفة والتي تم تسجيلها في تعاملات صباح اليوم حيث سجل ذهب عيار 24 بسوق الصاغة السعودية 195.59 ريال للشراء، بينما ذهب عيار 18 جرام سجل 167.65 ريال، كذلك انخفض سعر الذهب عيار 14 حيث سجل 130.39 ريال للشراء، وذهب عيار 12 جرام سجل 112.01 ريال للشراء، بينما سجلت اوقية الذهب 6952.50 ريال أي ما يعادل 1854 دولار، ويسجل الجنيه الذهب عيار 21 والذي يبلغ وزنه 8 جرام 1564.70 ريال والذي يعادل 417.25 دولار، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الذهب هبوطا مجددا والذي سوف يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار بعد الانتهاء من الازمة الحالية على الساحة السياسية الامريكية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم