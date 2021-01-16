شحن شدات ببجي مجانا 2021 اكثر من 15 ألف شدة مجانا بطريقة مضمونة وسهلة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا حققت لعبة ببجى موبيل شهرة كبيرة خلال هذه الفترة بسبب جودتها العالية حيث تقدم رسومات جرافيكية عالية الجودة وصوت ثلاثي الأبعاد مدهش كأنه حقيقي، حيث ايضا تتمتع بأدوات تحكم سهلة ومزودة بدردشة صوتية لتعطى اللعبة لمسه من الواقع، ودائما هذه اللعبة في تطور وتحديثات يومية وشهرية لكى توفر للاعب كل ما يحتاجة من أشكال وتطورات جديدة.

شحن شدات ببجي مجانا

الشدات هي عملة افتراضية داخل اللعبة تسمى برمز UC وتعطيك هذه الشدات الكثير من المميزات وهى القدرة على النجاح في اجتياز مراحل كثيرة داخل اللعبة وأيضا جمع الأسلحة حيث تساعد الشدات على الفوز والعبور إلى المرحلة النهائية الذي تعطيك الكثير من الجوائز القيمة منها ثكنات أسلحة وقنابل ومركبات وملابس جديدة وغيرها من الهداية.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

تحتال الكثير من الموقع المزيفة بأسم ببجى على اللاعبين الذين يريدون الحصول على الشدات، ولكن اكثر طريقة أمانا التي وفرتها الشركة الرسمية لببجي هي الإعلانات، كل ما تحتاجة هو مشاهدة الإعلانات المتوفرة داخل اللعبة التي تمنحك لشدات دون الحاجة إلى دفع الأموال.

خطوات شحن الشدات بالفيزا

كل ما عليك هو فتح لعبة ببجى من هاتفك المحمول.

الانتقال على أيقونة الشحن والضغط عليها.

ثم اختيار فئة الشحن التي تناسبك.

ثم تسجيل بيانات الفيزا الخاصة بك.

ثم اتباع التعليمات لإكمال عمليه الدفع.

أسعار شحن شدات ببجي

عدد 63 من شدات ببجي = 0.68 دولار، ما يعادل 10.6 جنيه مصري.

عدد 198 من شدات ببجي =3.0 دولار، 48 جنيه مصري.

عدد 690 من شدات ببجي = 10.22 دولار، 160 جنيه مصري.

عدد 1995 من شدات ببجي = 25.54 دولار، 400 جنيه مصري.

عدد 4000 من شدات ببجي = 51.40 دولار، 805 جنيه مصري.

عدد 8400 من شدات ببجي = 102.81دولار، 1610 جنيه مصري.