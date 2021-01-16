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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف شاومي بوكو Xiaomi Poco M3) M3) وأهم مميزاته، هاتف Xiaomi Poco M3 الجديد والذي من المفترض أن تعلن شركة شاومي عن هاتفها الجديد صاحب المميزات الكثيرة والمنافس للعديد من الأجهزة من نفس الفئة السعرية غداً الأحد الموافق يوم 17 من الشهر الجاري (يناير) لعام 2021م، حيث أن الشركة تحاول التحكم والسيطرة على جميع الفئات السعرية حتى إذا كلفها هذا تخفيض الأسعار أو حتى إصدار سلسلة جديدة خصيصاً لهذه الفئة، وهذا هو ما تحاول الشركة عملة مع هاتفها الجديد Xiaomi Poco M3، فقد قامت الشركة بالإعلان عنه ليكون كأحد أفضل وأرخص الهواتف في سلسلتها الـ Poco والذي جاء بمواصفات عالية جداً، مع أهتمام الشركة بقيمة الجهاز مقابل المال لهذا الهاتف، حيث أن الشركة تفعل هذا لتحصل على أداء قوي بفضل معالج كوالكم الـ Snapdragon 662 مع إمكانية العمل لأطول فترة ممكنة خلال اليوم وهذا جاء بفضل سعة البطارية الكبيرة الـ 6000 مللي أمبير بالإضافة إلى دعمها إلى الشحن السريع ومنفذ الـ Type C الأحدث مع دعم صوت ستريو عالي. مواصفات هاتف Xiaomi Poco M3: المعالج: ثماني النواة Snapdragon 662 بتكنولوجيا 11 نانو.

التخزين / الرامات: 64 / 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

الكاميرا: خلفية ثلاثية 48+2+2 م.ب. / أمامية 8 م.ب.

الشاشة: 6.53 بوصة بدقة FHD + بها نوتش صغير.

نظام التشغيل: يعمل الجهاز بنظام تشغيل اندرويد 10.

البطارية: سعة البطارية 6000 مللي أمبير. عيوب هاتف Xiaomi Poco M3: لا يدعم الهاتف كاميرا التصوير الواسع.

الحافة السفلية للجهاز ما زالت كبيرة ولم تعمل الشركة على تقليلها.

استخدمت شركة شاومي نفس شاشة هاتف Redmi 9 وهي شاشة منخفضة السطوع تحت الشمس.

انخفاض جودة الكاميرا السيلفي للهاتف.

سماعات الأذن غير موجودة مع علبة الهاتف كباقي هواتف شاومي. مميزات هاتف Xiaomi Poco M3: السعر منافس لجميع الأجهزة من نفس الفئة.

بطارية الهاتف كبيرة جداً تكفي ليوم كامل من الاستخدام بأكمله وأكثر بدون الحاجة إلى الشحن أكثر من مرة في اليوم الواحد.

يدعم الهاتف الشحن السريع ومنفذ الـ Type C كما يأتي مع علبة الهاتف الشاحن السريع ولكن الزمن الذي يستغرقه الجهاز في الشحن الفعلي أكثر من ساعتين ونصف بالشاحن السريع فالزمن للشحن ليس الأفضل ولكن لا ننسى أن البطارية ضخمة جداً 6000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت.

سوف تحصل على أداء مميز بفضل المعالج الممتاز بالمقارنة بسعره.

شاشة كبيرة بشكل النوتش بدقة الـ FHD + مع طبقة حماية تقدم أداء جيد جداً ولكن كالعادة مع سطوع منخفض نسبياً تحت الشمس.

يدعم الجهاز الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف.

أرخص هاتف يدعم صوت ستريو عالي ومميز. سعر هاتف Xiaomi Poco M3: السعر المتوقع للجهاز من الممكن أن يصل إلى حوالي 2400 جنية مصري للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وحوالي 2700 جنية للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

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