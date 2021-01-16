نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD 1-2-3 مختلف الأقمار وتابع مونديال اليد في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباريات مونديال العالم لكرة اليد رجال رقم 27 مصر 2021 تتابعها عيون العالم وتردد قناة أون تايم سبورت القناة الناقلة للمباريات فضائياً بصورة حصرية من أهم وأكثر الترددات في عمليات البحث بين مختلف القنوات الرياضية العربية خلال هذه الفترة وتنقل القناة مباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر والعديد من الفعليات الرياضية في مصر وتبث القناة عبر تقنية SD HD لكي يتمكن المشاهدين من تنزيل القناة سواء من لديهم رسيفر عالي الجودة أو رسيفر عادي وتأمل القناة في السنوات القادمة في أطلاق المزيد من القنوات تحمل نفس الاسم لتكون باقة مثل باقة بي إن وتستطيع أن تنافس للحصول على كبرى المباريات العالمية.
تردد قناة أون تايم سبورت 3
تم أطلاق قناة أون تايم سبورت 3 الجديد في بداية عام 2021 بغرض نقل مباراة بطولة كأس العالم في كرة اليد للرجال رقم 27 والتي تحتضنها مصر في الفترة من 13 يناير حتى 31 من نفس الشهر ويمكنكم متابعة القناة الجديد من خلال التردد التالي.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12303
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/2
تردد قناة أون تايم سبورت 1-2
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
بداية أنطلاقها
في عام 2017 انطلقت باكورة قنوات أون تايم سبورت وكانت تحمل اسم قناة أون سبورت، وكانت ملك شركة إعلام المصريين التابعة والتي يمتلكها رجل صناعة الحديد في مصر أحمد أبوهشيمة، وفي عام 2019 تم دمج القناة أون سبورت مع قناة تايم سبورت في عام 2019، التابعة للدولة المصرية لتكون بداية أون تايم، وكان الهدف من الدمج تكوين تحالف قوي بين القناتين ليتمكنا من المنافسة على البطولات الكبرى، وهو ما حدث بالفعل من تمكن القناة من نقل بطولة كأس العالم في كرة اليد، التي كانت قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لها في الفترات السابقة.
مباريات مونديال اليد اليوم على قنوات أون تايم سبورت
- مصر * مقدونيا : الساعة 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة قناة أون تايم الأولى.
- المغرب * البرتغال : 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة قناة أون تايم الثالثة.
- النمسا * فرنسا : 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة قناة أون تايم الثانية.
- روسيا * سلوفينيا : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة قناة أون تايم الثانية.
- الجزائر * إيسلندا : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.,30 بتوقيت مكة القناة الناقلة أون تايم الثالثة.
- سويسرا * النرويج : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة أون تايم الأولى.
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