تعديل واتساب لإعدادات الخصوصية بعد احتجاج المستخدمين على التحديث الجديد

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عمر شويل - جدة تعديل واتساب لإعدادات الخصوصية بعد احتجاج المستخدمين، أوضح القائمون على تطبيق واتساب أمس الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر يناير بأنه تم تعديل شروط الموافقة على التحديث الجديد، حيث أنه لن يتم حذف أو تعليق أي من الحسابات الغير موافقة على التحديث الجديد، وذلك بعدما اجتاحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات عن تحديث واتساب الجديد.

التحديث الجديد لواتساب

أوضح واتساب أن التحديث الجديد لن يوسع قاعدة البيانات على موقع الفيسبوك، وسيكون ذلك التحديث ذو شفافية أكبر في جمع المعلومات، وأوضحت الشركة أنها لها الحق في مشاركة بعض المعلومات مثل موقع المستخدم ورقم الهاتف مع تطبيق انستجرام أو فيسبوك أو ماسنجر.

حيث تم نشر بعض المعلومات المغلوطة عن التطبيق، بأنه سيقوم بمشاركة المعلومات الخاصة بالمستخدم مع الشركة الأم وفيسبوك، ولكن سارعت شركة واتساب بالعدول عن ذلك القرار عندما وجدت أن الكثير من المستخدمين يتجهون لاستخدام تطبيقات بديلة للواتساب مثل تطبيق سيجنال وتليجرام، وأعلنت أن الشركة لم تتدخل في الرسائل الشخصية بين المستخدمين وبعضهم، كما هو شائع.

تطبيق سيجنال بدلًا من تطبيق واتساب

وصل عدد مرات تنزيل تطبيق Signal إلى 8.8 مليون شخص، وذلك بعدما تم الإعلان عن التحديث الجديد لتطبيق واتساب الحادث في الرابع من يناير وسيتم تطبيقه من الثامن شهر فبراير القادم، وذلك وفقًا لما تقدمه Sensor Tower من بيانات.

في حين أن تطبيق واتساب تم تحميله ما يقرب من 9.7 مليون مرة بعد الإعلان عن تحديثه الجديد، وذلك بعد مقارنة مرات تحميله بعدد 11.3 مليون عملية تحميل فيما سبق، وبذلك يصبح الانخفاض في مرات التحميل حوالي 14٪ عن قبل.

وعلى النقيض تطبيق تليجرام الذي وصل عدد مرات تحميله 11.9 مليون مرة بعد الإعلان عن التحديث الجديد لواتساب، وفي السابق وصل عدد مرات التحميل إلى 6.5 مليون مرة.

ولكل ذلك سارعت شركة واتساب بالإعلان عن عدولها عن التحديث الجديد وتوضيحها معالمه للمستخدمين.