نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يهدد أمننا القومي.. تحد قانوني جديد ضد واتساب في إحدى الدول بعد التحديث الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه تطبيق واتساب المملوك لشركة فيس بوك تحدياً قانونياً جديداً في الدولة الهندية، حيث تم تقديم عريضة التماس قضائية تتهم سياسة الخصوصية الجديدة لهذا التطبيق بالاقتراب من جميع المستخدمين لأنه يُهدد الأمن الهندي، وذلك بعد إعلان البرنامج عن التحديثات الجديدة، حيث سادت حالة من الجدل الكبير بين العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب هذا التحديث مع بداية 2021.

تحديث واتساب وتحد قانوني جديد

وكان واتساب قد طلب من مستخدميه البالغ عددهم نحو مليارين في جميع دول العالم، ضرورة الموافقة على شروط استخدام البرنامج الجديدة والتي تتيح له مشاركة مزيد من البيانات مع “فيس بوك” المالكة لهذا التطبيق، على أن يتم منع جميع المستخدمين الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم من اليوم الثامن من فبراير القادم 2021، على أن يستثنى منطقة الاتحاد الأوروبي من تلك الشروط بسبب قوانين الخصوصية التي يفرضها الاتحاد.

وسادت حالة من الغضب بين العديد من مستخدمي البرنامج وخاصة دولة الهند التي تُعتبر من أكبر مستخدمي التطبيق، حيث يستخدمه حوالي 400 مليون حساب، وبدأ الفعل العديد من مستخدمي البرنامج في العديد من دول العالم التخلي عن التطبيق بعد الإعلان عن التحديث الأخير، سواء كان البديل سيجنال أو تلي جرام، مما جعل دفع الشركة لعمل حملة دعائية كبيرة من أجل اطمئنان المستخدمين.

التماس قانوني في محكمة نيودلهي

وفي الالتماس التي تقدمت به المحامية ” شايتا نيا روهيلا” أمام المحكمة العليا في مدينة نيودلهي، أن سياسية واتساب الجديدة ستمنح الشركة ملف تعريفي عن المستخدم أو الفرد، وأكدت وكالة رويتر أن الالتماس التي تقدمت به المحامية يؤكد على أن البرنامج يُعرض الأمن القومي الهندي للخطر، مما يجعل العديد من المعلومات خاضعة لقوانين أجنبية، وأن تلك الفكرة لا يمكن قبولها في دولة ديمقراطية.