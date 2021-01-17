نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة زين إلكترونياً برقم الهوية وطريقة تسديد فاتورة زين في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات وخدمات الجوال من شركة زين للاتصالات متنوعة حيث يمكنك الاستعلام عن فاتورة زين إلكترونياً وذلك باستخدام رقم الهوية ولذلك سهلت شركة زين الأمور في المملكة كثيراً حيث أنها تسعي لمواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي تستهدفه المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 والتي اطلقها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز،وقدمت الشركة الكثير من الخدمات الإلكترونية ويعتبر أهمها تسديد الفواتير إلكترونيا والاستعلام عن فاتورة زين برقم الهوية تيسيراً على المواطن في عملية تسديد مستحقات فواتير الجوال دون عناء الذهاب لفروع شركة زين في المملكة.

الاستعلام عن فاتورة زين إلكترونيا

أتاحت شركة زين لعملائها خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الجوال وتتم تلك الطريقة بإتباع الخطوات التالية تفصيلياً:

تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي لشركة زين في السعودية.

اختيار من القائمة خيار الاستفسار عن فاتورة زين .

. إدخال بيانات الاستعلام عن الفاتورة بعد أن يتم فتح تبويب جديد يحتوى على الخانات المخصصة للبيانات التي سنذكرها.

يتم كتابة أحد الأرقام الأتية (الجوال – رقم شريحة البيانات – رقم العقد)

كتابة رقم الهوية.

بعد ملئ البيانات السابقة نقوم بالنقر على استعلام عن الفاتورة.

أخيراً ستظهر صفحة جديدة تحتوى على تفاصيل فاتورة زين وعلى قيمتها النقدية.

كيفية الاستعلام عن فاتورتك في شركة زين من خلال الرسائل النصية

وهناك أيضاً طريقة آخري للاستفسار عن تفاصيل فواتير زين عن طريق رسائل الجوال النصية كل ما عليك هو إرسال رسالة نصية تحتوى على رمز (ف) أو تحتوى على كلمة (فت) وإرسالها إلى رقم 959 وفى غضون لحظات ستصلك رسالة نصية تحتوى على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن فاتورة زين وقيمة الاستهلاك الإجمالية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة زين بالبريد الإلكتروني

يمكن لعملاء زين أيضا الاستعلام عن فاتورة زين من خلال البريد الإلكتروني وذلك بالاشتراك بخدمة البريد الإلكتروني وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية إلى رقم 959 تحتوى تلك الرسالة على حرف (E) وبعد الحرف يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل مثال (e [email protected]***.com ).

في حال رغبة العميل في تغيير البريد الإلكتروني يجب إرسال رسالة نصية إلى رقم 959 تحتوى على حرف ( U ) وبعد الحرف يتم كتابة البريد الاليكترونى الجديد مثال ( u [email protected]***.com ).

برقم الهوية استعلم عن فاتورتك في زين Zain KSA

يمكن لعملاء شركة زين معرفة فاتورة الجوال عبر استخدام رقم الهوية وذلك باتباع تلك الخطوات:

تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي لشركة زين في السعودية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن مديونية زين.

مليء الخانات المطلوبة بكافة البيانات التي تطلبها الشركة.

كتابة أحد الأرقام الأتية (الجوال – رقم شريحة البيانات – رقم العقد) في الخانة المطلوبة.

كتابة رقم الهوية في الخانة المطلوبة.

النقر على أيقونة استعلام عن الفاتورة.

ظهور صفحة بها المديونية المستحقة وإمكانية تسديدها إلكترونياً.

دفع فواتير وباقات المكالمات من زين إلكترونياً

وللقيام بخطوات تسديد فواتير المكالمات والباقات في زين إلكترونياً يرجى اتباع التفاصيل الأتية: