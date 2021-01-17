نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سيجنال Signal app .. تطبيق المراسلة الجديد الذي أحدث ضجة.. في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق المراسلة الجديد الذي أحدث ضجة!؛ يتساءل ملايين من مستخدمي الهواتف حول العالم عن ما هو تطبيق سيجنال ولما ينصح به إيلون ماسك؟ حيث أصبح Signal App واحداً من أهم تطبيقات المراسلة على الإطلاق، وذلك بفضل احتوائه على العديد من الميزات الرائعة التي سوف توضحها لكم السطور أدناه بالتفصيل، يمكن القول أن تطبيق Signal قد تصدر متاجر التطبيقات Google Play / App Store متفوقاً على المنافسة الشرسة من قبل WhatsApp / Telegram، لذلك قام فريق عملنا بمراجعة تطبيق المراسلة من العديد من النواحي مثل طريقة الاستخدام، وسياسات الخصوصية، وأهم الميزات.

ما هو تطبيق سيجنال؟

بالإنجليزية Signal وهو من تطبيقات المراسلة والاتصالات المشفر، والذي تم إطلاقه بالمتاجر الإلكترونية ليناسب العمل على العديد من أنظمة التشغيل، سواء الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي Android / IOS، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل حرصت الشركة المطورة على تشغيل هذا التطبيق على نظام التشغيل Microsoft Windows، ومن خلال هذا التطبيق الرائع يستطيع المستخدمون إجراء المحادثات والاتصالات فيما بينهم بأمان تام.

توضيحاً أكثر حول البحث والأسئلة الكثير المتعلقة حول هذا التطبيق فهي بسبب التحديث الأخير لتطبيق واتس أب، لذلك قام المستخدمون ببساطة بالبحث عن تطبيق أكثر أماناً من WhatsApp، وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء تحضيرنا لهذا التقرير، قد قام ملايين من المستخدمين بتنزيل هذا التطبيق الرائع على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية:

الشركة المطورة: Signal Foundation.

النوع: تطبيقات المراسلة.

الإصدار الأول: 2014.

أنظمة التشغيل: Android / IOS / Windows / Mac Os .

لماذا يعد تطبيق Signal البديل الأفضل لواتس أب؟

حصل التطبيق في الساعات القليلة الماضية على أعلى عمليات تنزيل، وبناءً على ذلك فقد تربع التطبيق على قائمة تطبيقات الدردشة على المتاجر الإلكترونية جوجل بلاي وآب ستور، فبمجرد تنزيل التطبيق يمكن أن يقوم المستخدم بالمراسلة الآمنة مع الأصدقاء دون انتهاك الخصوصية، حيث يعمل التطبيق على تشفير جميع الرسائل التي يتم تبادلها بين الطرفين، ومن خلال السطور التالية تجدون إجابة ما هو تطبيق سيجنال؟ ولماذا ينصح به إيلون ماسك؟ فمن خلال التطبيق تحصلون على:

إجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

التشفير التام بين الأطراف.

تمكين الوضع الداكن.

إخفاء قراءة الرسائل.

الأجهزة المرتبطة.

إجراء مكالمات الفيديو الجماعية عبر تطبيق سيجنال

على غرار تطبيق واتس أب يمكن من خلال تطبيق Signal القيام بإجراء محادثات الفيديو الجماعية، حيث لا يقدم مطوري تطبيق WhatsApp تلك الميزة، وبالكاد فإن تلك العملية سهلة للغاية ويمكن الاعتماد عليها في إنجاز العديد من المهام اليومية، أو التواصل مع من نُحب.

التشفير التام بين الأطراف في تطبيق سيجنال

أيضاً التطبيق يوفر ميزة لا تتواجد بأي من تطبيقات المراسلة الأخرى، فمن خلال Signal يمكنكم التحدث دون الشعور بالقلق، وذلك لأن رسائلكم باتت مؤمنة بالكامل من خلال ميزة التشفير التام، أما ما يحدث في تطبيق واتس أب فإن كافة المحادثات والرسائل بين الأصدقاء والأهل تكون على مرئي ومسمع للجميع.

تمكين الوضع الداكن

بخلاف تطبيق WhatsApp فإن التطبيق بالكاد يوفر إمكانية استخدام الوضع الداكن أو الفاتح لكم الحرية المطلقة؛ وبسهولة تامة يمكن أن يقوم المستخدم بتبديل واجهة التطبيق من الفاتحة إلى الداكنة، وذلك يتم بسهولة تامة من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات ومن ثم النقر على “المظهر” وأخيراً نقوم بتشغيل المظهر “الداكن”.

إخفاء قراءة الرسائل في تطبيق سيجنال

يتواجد داخل التطبيق خيارات خاصة بـ”قراءة الرسائل” أثنا المحادثات، وبالكاد يمكن أن يقوم المستخدم بالتبديل بين العديد من الخيارات، فمن خلال تلك الميزة يمكن أن يقوم المستخدم بقراءة الرسائل الواردة دون إظهار علامات “القراءة”، لذلك فإن المستخدم يمكن أن يخفي عن الطرف الآخر قراءة رسائله أم لا.

الأجهزة المرتبطة

قدم المطورون في هذا التطبيق واحدة من أفضل الميزات على الإطلاق، وهي إمكانية تشغيل التطبيق على العديد من أنظمة التشغيل، سواء أجهزة Microsoft Windows، أو هواتف Android، أو هواتف Iphone، أو أي من الأجهزة اللوحية الأخرى.

لماذا ينصح إيلون ماسك باستخدام تطبيق سيجنال؟

Elon Musk هو قُطب التكنولوجيا الذي أوضح في تصريحات له على موقع Twitter، بضرورة استخدام تطبيق Signal وجعله البديل الأفضل لتطبيق المراسلة واتس أب، وكل ذلك حيث قام بـ”بتحذير” متابعيه من عدم قبول التغيرات في سياسة الخصوصية من خلال الرسائل التي يقوم مطوري واتس أب بإرسالها إلى المستخدمين من كافة أنحاء العالم، وقال في تغريدته Use Signal.

تحميل تطبيق Signal للأندرويد والآيفون

التحديث الأخير 2021 الإصدار الحالي 5.0.10 حجم التطبيق 570 M.B التوافق Android 4.4 And Up الفئة العمرية الجميع تحميل Google Play

يمكنك تحميل التطبيق بالبحث عنه Signal app من خلال متجر تطبيقات أندرويد Google Play.

التحديث الأخير 2021 حجم التطبيق 161.4 M.B التوافق IOS 11.0 الأنظمة Ipad / Iphone / Ipod Touch اللغات الإنجليزية / العربية +30 لغة أخرى الفئة العمرية الجميع تحميل App Store

يمكنك تحميل التطبيق من خلال البحث عن اسمه signal app من خلال Apple store.