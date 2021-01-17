فيسبوك يحظر إعلانات ”ملحقات الأسلحة ومعدات الحماية” لما بعد تنصيب بايدن

أعلن "فيسبوك" أنه سيفرض حظرا مؤقتا على إعلانات ملحقات الأسلحة ومعدات الحماية، وسيبقى ساري المفعول، إلى بعد يومين على الأقل من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير.
وأشار "فيسبوك" إلى أن ذلك يأتي بدافع "الحذر الشديد".
وقالت شركة "فيسبوك": "لقد حظرنا بالفعل إعلانات الأسلحة والذخيرة، وتحسينات الأسلحة مثل كاتمات الصوت".
وأضافت: "لكننا سنحظر الآن أيضا إعلانات الملحقات، مثل خزائن الأسلحة، والسترات، وحافظات الأسلحة، في الولايات المتحدة".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت "Buzzfeed News"، الأسبوع الماضي، أن "موقع فيسبوك كان يعرض إعلانات لمعدات عسكرية بجوار المحتوى الذي يروج لمعلومات مضللة عن الانتخابات وأخبار عن أعمال الشغب في الكابيتول".
كما كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ، وأربعة محامين عامين، هذا الأسبوع، رسائل إلى "فيسبوك"، مطالبين بوقف الإعلان عن السلع العسكرية، والعتاد التكتيكي، بشكل دائم.
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