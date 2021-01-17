نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط إشارة تردد قناة اون تايم سبورت on time sport HD لمشاهدة مباريات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضبط إشارة تردد قناة اون تايم سبورت on time sport HD، لمتابعة مباريات اليوم في الدوري المصري حيث يلتقي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأهلي المصري في ضيافة البنك الأهلى الصاعد حديثاً إلي الممتاز، يسعي النادي الاهلي للفوز في المبارة ليحتل قمة الدوري المصري منتظراً، مبارة نادي الزمالك الذي يلتقي مع نادي الجونة الذي حقق هذا العام نتائج جيدة للغاية هذا الموسم مما يجعل للمبارة أهمية كبيرة وتشتغل المنافسة بين الأهلي والزمالك، حيث يتم بث جميع المباريات علي قنوات أون تايم سبورت الرياضية.

ضبط إشارة تردد قناة اون تايم سبورت on time sport HD

تتمكن عزيزي مشاهدة مبارة الأهلي اليوم أمام البنك الأهلى على قناة اون تايم سبورت من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

كما يمكنك أيضاً متابعة جميع المباريات على قناة on time sport علي التردد الجديد كالآتي:

التردد الجديد: 12564

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة on time sport 3 hd

يمكنك مشاهدة كافة المباريات في بطولة كأس العالم لكرة اليد من خلال ضبط إشارة البث الجديدة للقناة من خلال إتباع التالي:



إختيار القمر الصناعي نايل سات. تسجيل التردد التالي: 12303 تسجيل معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي.

حيث لعب المنتخب المصري مبارتين الأولي أما تشيلي وفاز بها ثم الثانية كانت أمام مقدونيا وفاز أيضاً بها بنتيجة كبيرة للغاية.

موعد مباريات اليوم المذاعة على on time sport

تعد أبرز مباريات اليوم المذاعة علي قنوات اون تايم سبورت مبارة سموحة والإنتاج الحربي المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً، كما تأتي في المساء مبارة نادي الأهلي أمام البنك الأهلى فى تمام الساعة الخامسة.