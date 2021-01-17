بديل الواتس آب الأكثر خصوصية تطبيق signal الجديد يغنيك عن أستخدام الواتس آب

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عمر شويل - جدة بديل واتس آب الجديد الأكثر أمانا وخصوصية تطبيق signal الجديد، بعد الجدل الكبير والمشكلات التي تسبب فيها تطبيق الواتس آب وذلك بسبب عدم الخصوصية والسياسات الجديدة التي تبيح بيانات العميل وتلغي سرية بياناته كما يتوجب على العميل قبول سياسات الخصوصية الجديدة أو يمنع من دخول الحساب حتى يوافق على جميع الشروط يعتبر تطبيق سيجنال تطبيق مفتوح المصدر وغير ربحي تابع لمؤسسه تسعى لجعل الاتصالات في أيدي الجميع.

لماذا تختار تطبيق signal بديل الواتس آب

بعد تهديد تطبيق واتس آب العملاء بغلق حساباتهم في الأول من شهر فبراير تبقي على العميل أن يختار بين حلين فقط أما أن يوافق على الشروط والسياسات التي تسمح لأصحاب الشركات باختراق جميع بيانات العملاء، يجب علينا عدم الاستهتار بالبيانات الخاصة بنا فهي تعتبر أمننا الشخصي، تسعى هذه الشركات في الحصول عليها وتجميعها وتوزيعها وبيعها، الحل الآخر هو عدم قبول تلك الشروط وبذلك سوف يتوقف حسابك في الأول من فبراير لذلك يعتبر تطبيق سيجنال تطبيق بديل جيد عن الواتس آب.

مميزات تطبيق signal