بديل الواتس آب الأكثر خصوصية تطبيق signal الجديد يغنيك عن أستخدام الواتس آب

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عمر شويل - جدة بديل واتس آب الجديد الأكثر أمانا وخصوصية تطبيق signal الجديد، بعد الجدل الكبير والمشكلات التي تسبب فيها تطبيق الواتس آب وذلك بسبب عدم الخصوصية والسياسات الجديدة التي تبيح بيانات العميل وتلغي سرية بياناته كما يتوجب على العميل قبول سياسات الخصوصية الجديدة أو يمنع من دخول الحساب حتى يوافق على جميع الشروط يعتبر تطبيق سيجنال تطبيق مفتوح المصدر وغير ربحي تابع لمؤسسه تسعى لجعل الاتصالات في أيدي الجميع.
لماذا تختار تطبيق signal بديل الواتس آب
بعد تهديد تطبيق واتس آب العملاء بغلق حساباتهم في الأول من شهر فبراير تبقي على العميل أن يختار بين حلين فقط أما أن يوافق على الشروط والسياسات التي تسمح لأصحاب الشركات باختراق جميع بيانات العملاء، يجب علينا عدم الاستهتار بالبيانات الخاصة بنا فهي تعتبر أمننا الشخصي، تسعى هذه الشركات في الحصول عليها وتجميعها وتوزيعها وبيعها، الحل الآخر هو عدم قبول تلك الشروط وبذلك سوف يتوقف حسابك في الأول من فبراير لذلك يعتبر تطبيق سيجنال تطبيق بديل جيد عن الواتس آب.
مميزات تطبيق signal
- يمكنك تطبيق signal بعمل المكالمات الصوتية أو الفيديو ومكالمات المجموعات والأصداقاء وتبادل الصور والفيديوهات.
- يدعم تطبيق سيجنال الخصوصية والحفاظ على بيانات العميل في سرية تامة ولذلك شعار تطبيق signal هو “say hello to privacy” حيث يقوم البرنامج بتشفير جميع المحادثات، وبذلك لا يستطيع رؤية الرسائل غير الطريفين الموجودين داخل المحادثة حتى الشركة نفسها لا تستطيع رؤية المحادثة وهو ما يسمى خاصية التشفير.
- لا يهتم بالبيانات الشخصية للمستخدم تحتاج فقط إلى رقم هاتف على عكس تطبيق الواتس آب يقوم بطلب العديد من المعلومات الشخصية للمستخدم.
- لا يمكن انضمام المستخدم في أي مجموعه على التطبيق دون أخذ الأذن أولا قبل إضافته في المجموعة.
يعتبر تطبيق signal الأكثر أمانا بين جميع التطبيقات المستخدمة في نفس المجال.
- تطبيق متاح لجميع المنصات الإلكترونية كنا يمكن تحميله على إي من الهواتف الذكية بكل سهولة.
- يمكنك تطبيق سيجنال من نسخ النسخ الاحتياطية بشكل تلقائي على الهاتف.
- يمكنك نقل جميع محادثاتك الموجودة علي الواتس آب بكل سهولة علي تطبيق سيجنال، وذلك لأهمية الرسائل التي يمكن أن تكون موجودة على الواتس أب ورسائل الأعمال الضرورية لذلك وفر تطبيق سيجنال نقل الملفات بطريقة سهلة وسريعة.
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