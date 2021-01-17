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عمر شويل - جدة عاجل واتس أب تتراجع عن مشاركة الخصوصية،يعتبر تطبيق الواتس أب احدي التطبيقات الهامة التي يعتمد علية الكثير في المعاملات والتواصل الاجتماعي الذي يبلغ عدد مستخدمي تطبيق الواتس أب يتعدى 2 مليار مستخدم،بعد الإعلان عن وجود تحديثات خاصة بالتطبيق يجب الموافقة عليها جميعا، وفى حالة عدم الموافقة على تلك الشروط يتم حذف الحساب.

الهروب من تطبيق الواتس أب، ترتب على نشر شروط الجديدة الخاصة بتحديث التطبيق وهى ربط تطبيق الواتس أب مع تطبيق الفيس بوك و التي سيترتب علية نشر جميع المعلومات الخاصة بالحساب من حيث مع من تجرى المحادثات وكم هي عدد مرات التحدث، مما تسبب الخوف وعدم الثقة بين مستخدمة التطبيق، وتطبيق الواتس أب أدي إلى هروب إلى تطبيقات أخري تحترم تلك الخصوصية، وتسبب فى ذلك اتخاذ الواتس أب يتراجع عن نشر الخصوصية، وحذف الحساب فى 8 فبراير .

واتس أب ومشاركة الخصوصية

اعتقد بعض مستخدمي التطبيق أن ما نشر بخصوص ربط تطبيق الواتس أب مع تطبيق الفيس بوك وما يترتب علية من نشر المعلومات الخاصة بالحساب ماهي ألا إشاعات لا أساس لها من الصحة ويبقى الأمر كما هو علية، والبعض الأخر فضل الخروج من التطبيق واللجوء إلى حسابات أخري مثل سيجنال أو كما هو متعارف عن البعض سيغنال، التليجرام، الفايبر، قبل الموعد المحدد من قبل الوتس أب في 8فبراير حذف الحساب في حالة الرفض، ترتب على ذلك قلق خبراء التقنية والمدافعين عن حقوق حماية البيانات والمستخدمين، مع عدم قدرة الواتس أب على السيطرة على الوضع وإقناع المستخدمين بالموافقة على الشروط والبقاء باستخدام التطبيق ترتب علية تراجع الواتس اب عن تطبيق الشروط الجديدة بنشر الخصوصة.

عاجل تراجع واتس أب

بعد توضيح شديد من قبل واتس أب عن التحديث الجديد ماهو ألا تحديث لتحسين أداء الخدمات المقدمة وتقديم خدمات جديدة افضل، الآن المستخدمي التطبيق يظل القلق والخوف لديهم ويرغبون في عدم التجاوز على المعلومات الخاصة بالحساب، واللجوء إلى تحميل تطبيق أخر مما أدي تراجع كبير يصل إلى مليون في تحميل الواتس أب، وزيادة في تحميل تطبيق سيجنال ترتب علية تراجع واتس أب، عن فرض الخصوصية من 8 فبراير ولن يتم حذف أي حساب مع توضيح من قبل الواتس أب، انه لأيمكن قراءة المحادثات الخاصة بك وأنا تحذف مباشرة بعد الوصول إلى المستخدم، انه لا يمكن مشاركة الواتس أب مع جهات الاتصال الخاصة بك على الفيس بوك، ولا يمكن رؤية الموقع الذي تتم مشاركته.

عاجل تراجع الواتس اب عن تحديث الشروط الجديدة، عبر موقع ثقفنى.