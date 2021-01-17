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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف samsung s21 ultra 5g الجديد من سامسونج وسعره في مكتبة جرير في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هواتفها الأحدث هما، samsung s21 ultra , samsung galaxy s21 , samsung galaxy s21 plus لتنضم إلي سلسلة ال s الشهيرة من شركة samsung ، حيث يأتي هاتف samsung galaxy s21 ultra الأعلى سعرا والأفضل من حيث مواصفاته وإمكانياته وشكله الراقي والجذاب ليكون النسخة المحدثة من هاتف samsung galaxy s20 ultra ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات ومميزات هاتف samsung s21 ultra الجديد من شركة سامسونج ، وسوف نعرفكم على سعر الهاتف في مكتبة جرير بالسعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .
مواصفات هاتف samsung s21 ultra 5g
- الهاتف يدعم عدد شريحتين اتصال من نوع نانو sim .
- الهاتف يدعم خاصية nfc للتحكم عن بعد، كما أنه متوافق مع القلم s pen من سامسونج .
- الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع والجيل الخامس 5g .
- إبعاد الهاتف هي 165.1*75.6*8.9 .
- الهاتف يأتي بوزن 228 جرام .
- يدعم الهاتف خاصية مقاومة الماء والغبار حتي متر ونصف تحت الماء ولمدة نصف ساعه بشهادة ip68 .
- يأتي هاتف s21 ultra بظهر زجاجي محمي بجوريلا فيتكس، وإطار الهاتف مصنع من معدن الالمونيوم .
- تأتي شاشة الهاتف على شكل ثقب في منتصف الشاشة .
- نوع شاشة الهاتف هو dynamic amoled 2x، بمقاس 6.8 بوصة، كما يوجد في إطراف الشاشة انحناءات بسيطة .
- جودة الشاشة هي 1440*3200 بكسل، بمعدل 516 بكسل لكل إنش، الشاشة تدعم إبعاد العرض بنسبة 20.9 لمشاهدة أكثر متعة .
- تدعم الشاشة 120hz معدل التردد الأعلى لتحقيق أداء أكثر سلاسة، كما تدعم أيضا خاصية hddr10+ مع نسبة تباين 3m.1 لكي تكون الألوان ساطعة أكثر لتصل إلى 1500 شمعة .
- توجد طبقة حماية على شاشة الهاتف نوع corning gorilla glass victus لحماية الهاتف من الصدمات .
- يأتي هاتف galaxy s21 ultra بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
- معالج الهاتف أكسنوس الذي أنتجته شركة سامسونج ، من نوع exynos 2100 تكنولوجيا 5 نانو للحصول على أعلي وأقوي أداء أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة .
- الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .
- يأتي الهاتف samsung s21 ultra بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأساسية هي الكاميرا الأولي، وتأتي بدقة 108 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8 كما تدعم المثبت البصري OIS، الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع هي الكاميرا الثانية، وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الخاصة بالزوم القريب هي الكاميرا الثالثة، وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، كما انها تدعم الزوم الحقيقي حتي 3X وتدعم المثبت البصري OIS، أما الكاميرا الخاصة بالزوم البعيد هي الكاميرا الرابعة والأخيرة، وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9، وتدعم الكاميرا الرابعة الزوم الحقيقي حتي 10X وتدعم المثبت البصري OIS وتدعم أيضا الزوم الديجتال حتي 100X، وهذا بالإضافة إلى وجود ليزر أوتوفوكس .
- يدعم هاتف samsung s21 ultra خاصية عزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفة عامة عن طريق 3 ميكروفونات .
- الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k وجودة 4k، ويدعم أيضا التصوير بجودة fhd وجودة hd .
- تأتي السماعات الخارجية للهاتف بصوت ستيريو لتقديم تجربة صوتية مميزة وأفضل من المعتاد .
- هاتف samsung galaxy s21 ultra يدعم خاصية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax، كما يدعم الهاتف dual_band, wi_fi direct, hotspot, wi_fi 6e .
- يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.1، كما يدعم a2dp, le .
- يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي، ويدعم انظمة الملاحة الأخري مثل، a_gps, glonass, bds, galileo .
- الهاتف يدعم مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج مع شاشة الهاتف ويعكل عن طريق الموجات الفوق صوتية مثل هاتف samsung galaxy s20 ultra ، كما يدعم الهاتف خاصية face unlock .
- الهاتف يدعم الكثير من المستشعرات الأخري مثل، التسارع والقرب، والجيروسكوب والضغط الجوي والبوصلة .
- يمكن مشاركة ملفاتك على الكمبيوتر عبر samsung dex، ويدعم الهاتف المساعد الصوتي bixby .
- يوجد في الهاتف منفذ usb من نوع type c، ويدعم خاصية otg .
- سعة بطارية الهاتف هي 5000 مللي أمبير، لكي تستمر البطارية طوال اليوم .
- يدعم هاتف samsung s21 ultra خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط، لشحن الهاتف في أسرع وقت .
- نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 11 مع واجهة سامسونج one ui 3.1 .
- الهاتف يتوفر بلونين وهما الأسود والفضي .
مميزات هاتف samsung s21 ultra
- الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k .
- هاتف galaxy s21 ultra هو الوحيد الذي يدعم القلم s_pen، ولكن القلم لا يأتي مع الهاتف بل يمكنك شراؤة بسعر أضافي وسوف يتم وضع القلم في جرابات من شركة سامسونج ، ( ولكن يتوفر القلم والجراب بشكل مجاني في فترة الحجز المسبق فقط ) .
- يأتي الهاتف ب12 جيجا رام لفتح عدد أكبر من التطبيقات في نفس الوقت .
- الكاميرا الأمامية والخلفية لهاتف سامسونج samsung s21 ultra قوية جدا وهي الأفضل في عام 2021 .
- بطارية الهاتف كبيرة جدا لكي تستمر معك طوال اليوم .
- معالج الهاتف يقدم أعلى وأقوي أداء .
- سماعات خارجية بصوت ستيريو .
- نظام التشغيل الأحدث أندرويد 11، مع واجهة سامسونج الأحدث one ui .
سعر سامسونج s21 ultra
هذه الأسعار هي لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، مع الحصول على هدية الحجز المسبق وهي، سماعة galaxy buds live، وجراب سيليكون، وقلم s_pen .
- سعر هاتف samsung s21 ultra في السعودية هو 5.448 ريال سعودي .
- سعر سامسونج s21 ultra في مصر هو 22699 جنيه مصري .
الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ومميزات هاتف samsung s21 ultra الأحدث من شركة سامسونج ، وسعر الهاتف في السعودية ومصر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف samsung s21 ultra 5g الجديد من سامسونج وسعره في مكتبة جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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