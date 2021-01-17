نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف samsung s21 ultra 5g الجديد من سامسونج وسعره في مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هواتفها الأحدث هما، samsung s21 ultra , samsung galaxy s21 , samsung galaxy s21 plus لتنضم إلي سلسلة ال s الشهيرة من شركة samsung ، حيث يأتي هاتف samsung galaxy s21 ultra الأعلى سعرا والأفضل من حيث مواصفاته وإمكانياته وشكله الراقي والجذاب ليكون النسخة المحدثة من هاتف samsung galaxy s20 ultra ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات ومميزات هاتف samsung s21 ultra الجديد من شركة سامسونج ، وسوف نعرفكم على سعر الهاتف في مكتبة جرير بالسعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات هاتف samsung s21 ultra 5g

الهاتف يدعم عدد شريحتين اتصال من نوع نانو sim . الهاتف يدعم خاصية nfc للتحكم عن بعد، كما أنه متوافق مع القلم s pen من سامسونج . الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع والجيل الخامس 5g . إبعاد الهاتف هي 165.1*75.6*8.9 . الهاتف يأتي بوزن 228 جرام . يدعم الهاتف خاصية مقاومة الماء والغبار حتي متر ونصف تحت الماء ولمدة نصف ساعه بشهادة ip68 . يأتي هاتف s21 ultra بظهر زجاجي محمي بجوريلا فيتكس، وإطار الهاتف مصنع من معدن الالمونيوم . تأتي شاشة الهاتف على شكل ثقب في منتصف الشاشة . نوع شاشة الهاتف هو dynamic amoled 2x، بمقاس 6.8 بوصة، كما يوجد في إطراف الشاشة انحناءات بسيطة . جودة الشاشة هي 1440*3200 بكسل، بمعدل 516 بكسل لكل إنش، الشاشة تدعم إبعاد العرض بنسبة 20.9 لمشاهدة أكثر متعة . تدعم الشاشة 120hz معدل التردد الأعلى لتحقيق أداء أكثر سلاسة، كما تدعم أيضا خاصية hddr10+ مع نسبة تباين 3m.1 لكي تكون الألوان ساطعة أكثر لتصل إلى 1500 شمعة . توجد طبقة حماية على شاشة الهاتف نوع corning gorilla glass victus لحماية الهاتف من الصدمات . يأتي هاتف galaxy s21 ultra بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت . معالج الهاتف أكسنوس الذي أنتجته شركة سامسونج ، من نوع exynos 2100 تكنولوجيا 5 نانو للحصول على أعلي وأقوي أداء أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة . الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 . يأتي الهاتف samsung s21 ultra بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأساسية هي الكاميرا الأولي، وتأتي بدقة 108 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8 كما تدعم المثبت البصري OIS، الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع هي الكاميرا الثانية، وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الخاصة بالزوم القريب هي الكاميرا الثالثة، وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، كما انها تدعم الزوم الحقيقي حتي 3X وتدعم المثبت البصري OIS، أما الكاميرا الخاصة بالزوم البعيد هي الكاميرا الرابعة والأخيرة، وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9، وتدعم الكاميرا الرابعة الزوم الحقيقي حتي 10X وتدعم المثبت البصري OIS وتدعم أيضا الزوم الديجتال حتي 100X، وهذا بالإضافة إلى وجود ليزر أوتوفوكس . يدعم هاتف samsung s21 ultra خاصية عزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفة عامة عن طريق 3 ميكروفونات . الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k وجودة 4k، ويدعم أيضا التصوير بجودة fhd وجودة hd . تأتي السماعات الخارجية للهاتف بصوت ستيريو لتقديم تجربة صوتية مميزة وأفضل من المعتاد . هاتف samsung galaxy s21 ultra يدعم خاصية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax، كما يدعم الهاتف dual_band, wi_fi direct, hotspot, wi_fi 6e . يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.1، كما يدعم a2dp, le . يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي، ويدعم انظمة الملاحة الأخري مثل، a_gps, glonass, bds, galileo . الهاتف يدعم مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج مع شاشة الهاتف ويعكل عن طريق الموجات الفوق صوتية مثل هاتف samsung galaxy s20 ultra ، كما يدعم الهاتف خاصية face unlock . الهاتف يدعم الكثير من المستشعرات الأخري مثل، التسارع والقرب، والجيروسكوب والضغط الجوي والبوصلة . يمكن مشاركة ملفاتك على الكمبيوتر عبر samsung dex، ويدعم الهاتف المساعد الصوتي bixby . يوجد في الهاتف منفذ usb من نوع type c، ويدعم خاصية otg . سعة بطارية الهاتف هي 5000 مللي أمبير، لكي تستمر البطارية طوال اليوم . يدعم هاتف samsung s21 ultra خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط، لشحن الهاتف في أسرع وقت . نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 11 مع واجهة سامسونج one ui 3.1 . الهاتف يتوفر بلونين وهما الأسود والفضي .

مميزات هاتف samsung s21 ultra

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k .

هاتف galaxy s21 ultra هو الوحيد الذي يدعم القلم s_pen، ولكن القلم لا يأتي مع الهاتف بل يمكنك شراؤة بسعر أضافي وسوف يتم وضع القلم في جرابات من شركة سامسونج ، ( ولكن يتوفر القلم والجراب بشكل مجاني في فترة الحجز المسبق فقط ) .

هو الوحيد الذي يدعم القلم s_pen، ولكن القلم لا يأتي مع الهاتف بل يمكنك شراؤة بسعر أضافي وسوف يتم وضع القلم في جرابات من شركة سامسونج ، ( ولكن يتوفر القلم والجراب بشكل مجاني في فترة الحجز المسبق فقط ) . يأتي الهاتف ب12 جيجا رام لفتح عدد أكبر من التطبيقات في نفس الوقت .

الكاميرا الأمامية والخلفية لهاتف سامسونج samsung s21 ultra قوية جدا وهي الأفضل في عام 2021 .

قوية جدا وهي الأفضل في عام 2021 . بطارية الهاتف كبيرة جدا لكي تستمر معك طوال اليوم .

معالج الهاتف يقدم أعلى وأقوي أداء .

سماعات خارجية بصوت ستيريو .

نظام التشغيل الأحدث أندرويد 11، مع واجهة سامسونج الأحدث one ui .

سعر سامسونج s21 ultra

هذه الأسعار هي لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، مع الحصول على هدية الحجز المسبق وهي، سماعة galaxy buds live، وجراب سيليكون، وقلم s_pen .

سعر هاتف samsung s21 ultra في السعودية هو 5.448 ريال سعودي .

في السعودية هو 5.448 ريال سعودي . سعر سامسونج s21 ultra في مصر هو 22699 جنيه مصري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ومميزات هاتف samsung s21 ultra الأحدث من شركة سامسونج ، وسعر الهاتف في السعودية ومصر .