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عمر شويل - جدة كيفية استقبال قنوات أون تايم سبورت بجودة HD، بخطوات بسيطة للغاية لتتمكن من متابعة جميع مباريات كرة القدم واليد والبطولات التي يتم إذاعتها علي كل قنوات On time sport، والذي عددهم 3 قنوات، القناة الأولي يتزعمها الكابتن أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر في تقديم الاستديوهات التحليلية قبل إنطلاق فعاليات المباريات وبعد المباريات من خلال إستضافة باقي من ألمع نجوم الملاعب المصرية، علي سبيل المثال نجم النادي الاهلي الشيخ صه إسماعيل، ونجم نادي الزمالك الكابتن حازم إمام.

كيفية استقبال قنوات أون تايم سبورت بجودة HD

تتم طريقة إستقبال وكافة الترددات الرياضية المفتوحة الخاص بقنوات اون تايم سبورت عبر لصق التردد الجديد لكل قناة وذلك عبر التالي:



إذا كنت تبحث عن تردد قناة اون تايم سبورت 1 علي القمر الصناعي نايل سات يمكنك إعادة ضبط التردد الجديد (تردد 12654، معدل الترميز 27500، الاستقطاب افقي). إذا كنت ترغب في استقبال تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات يجب عليك إعادة تغيير التردد الجديد كالتالي (التردد 11449، معدل الترميز 27500، الاستقطاب افقي). كما يمكنك استقبال التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 3 القناة الحصرية الناقلة لمباريات كأس العالم لليد بمصر 2021 من خلال لصق التردد التالي (تردد 12303، معدل ترميز 27500، الاستقطاب أفقي)

مباريات وأحداث اليوم عبر قنوات on time sports

تعد اهم الأحداث الرياضية التي يتم إذاعتها عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت مباره نادي البنك الأهلي بقيادة الكابتن محمد يوسف ضد فريق النادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب أفريفي موسيماني والمقرر إقامتها في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، فيما يتم نقل مباره الزمالك ضد نادي وادي دجلة في يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021 والمقرر نقلها عبر قناة اون تايم سبورت.

