نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب تعلن هزيمتها وتتراجع رسمياً عن تطبيق شروط الخصوصية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد زيادة الشائعات حول التحديث الأخير لتطبيق الواتساب، فقد أعلن تطبيق الواتساب عن تراجعه نتيجة التهديد بترك التطبيق من قبل مستخدميه واللجوء إلى تطبيقات بديلة مثل تلجرام وسيجنال وغيرها من التطبيقات المراسلة، ويعلق قراره الأخير بشأن شروط الخصوصية فقد أعلن أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير، حيث أرجأت شركة واتساب تعديل الشروط للخدمة وعقب احتجاجات المستخدمين أدت إلى تأكيد الشركة التابعة لفيسبوك أنه لن يتم تعليق و حذف أي حساب في الثامن من فبراير، كما أشارت إلى أنها سنبذل جهداً أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن سياسة الخصوصية والأمن الجديدة، مؤكدة أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك، وكانت واتساب قد بدأت قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير فعليهم قبوله.

إعلان رسمي من شركة الواتساب بالتراجع عن القرار:

بعد الضجة التي شهدها تطبيق الواتساب بعد التحديث الأخير بدء تداول بعض الأخبار التي تفيد بأن الواتساب قام بنشر بيان يوضح فيه لن يتم حجب المستخدمين، وأوضح أن التحديث الجديد المتفق عليه من قبل الإدارة في يوم 8 من شهر فبراير لن يقوم بحذف أي حساب للأشخاص المستخدمين، وأضاف أنه سيقوم بتوسيع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 مايو المقبل، وقالت واتساب أن التحديث الأخير لا يوسع من قدرتها على تقديم البيانات لفيسبوك التي تمتلك التطبيق مضيفة أنها لن تقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لفيسبوك، وأضافت أن التحديث يتضمن معلومات شفافة حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين.

غضب عارم واحتجاجات من تطبيق الشروط والتي بسببها تراجعت الشركة:

نتج عن الشروط الجديدة التي تم الإعلان عنها وتسليمها في بداية العام الميلادي الجديد 2021 غضب ملحوظ بين عدداً من خبراء التكنولوجيا، بالإضافة إلى غضب فئات مختلفة من مستخدمي التطبيق مثل رجال الأعمال والمنظمات الحكومية ودعاة الخصوصية، وقد أثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة والبحث عنها من قبل كافة المستخدمين على أن تضمن الأمان، وتشهد تطبيقات المراسلة المشفرة سيجنال وتلغرام ارتفاعاً كبيراً في عدد التحميل من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في الوقت الذي يعاني فيه تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك من تراجع في نموه بعد الإخفاق الذي أجبر الشركة على توضيح تحديث الخصوصية الذي أرسلته إلى المستخدمين مؤخراً.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تحليلات تطبيقات الهواتف الجوالة “سنسور تاور” قالت في اليوم الموافق يوم الأربعاء أن سيجنال شهد 17.8 مليون عملية تحميل للتطبيق من منصات أبل وغوغل خلال الأسبوع من 5 إلى 12 يناير الحالي أي بزيادة قدرها 61 ضعفاً عن الأسبوع السابق الذي شهد 285 ألف عملية تحميل، بدوره شهد تطبيق تلغرام وهو تطبيق مراسلة شائع حول العالم، 15.7 مليون عملية تحميل في الفترة من 5 يناير إلى 12 يناير أي ضعف التنزيلات التي شهدها الأسبوع السابق والتي بلغت 7.6 مليون مرة، في غضون ذلك شهد تطبيق شهد تطبيق واتساب تراجع عدد مرات التحميل إلى 10.6 مليون عملية من 12.7 مليون عملية تحميل في الأسبوع السابق، ويعتقد الخبراء أن هذا التحول قد يعكس اندفاعاً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحافظين الذين يبحثون عن بدائل لمنصات مثل فيسبوك.

واتساب وشفافية أكبر في التحديثات القادمة :

وقد سلطت الأضواء على التحديث الأخير للواتساب على أنه يوفر شفافية أكبر، نتجت عن جمع أكبر حجم من المعلومات التي يمكن نشرها عبر تطبيق الفيس بوك، وقد أوضحت أن هناك العدي د من المعلومات الخاطئة التي وصلت لكافة المستخدمين بشأن الخصوصية والأمن، وشدد واتساب على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع تطبيق الفيس بوك.