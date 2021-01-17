أضرار لعبة ببجي pubg علي الأطفال والشباب.. خطر حقيقي يضرب كل بيت

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عمر شويل - جدة أضرار لعبة ببجي pubg، تلك اللعبة الإلكترونية التي انتشرت في عالمنا العربي خلال السنوات القليلة الماضية والتي تشكل خطر حقيقي علي أطفالنا وشبابنا حيث تحتوي اللعبة علي عمليات عنف تتشكل في القتال بالأسلحة المختلفة وتزرع في عقول أطفالنا روح الانتقام والعدوانية للنجاة كما تنمي جانب الشر في نفوس الشباب والأطفال، لم تكن هذه اللعبة هي الأخيرة من تلك الألعاب التي تنمي جانب الشر لدي الأطفال فانتشر أيضا بعض اللعاب الأخري التي وصل بنا الحال إلي عمليات أدمان هذه الألعاب مثل لعب فري فاير وفورت نايت والعديد من الألعاب الأخري التي لها تأثير سلبي علي أطفالنا وبناتنا وشبابنا.

أضرار لعبة ببجي pubg

الاستمرار في لعبة ببجي لفترات طويلة يصيب الشباب والأطفال إلي عملية الإدمان.



لفترات طويلة يصيب الشباب والأطفال إلي عملية الإدمان. يؤدي إدمان لعبة ببجي إلي حدوث أضرابات عقليه لدي الأطفال والشباب مما يصل بهم الحال إلي عملية الاكتئاب.

إلي حدوث أضرابات عقليه لدي الأطفال والشباب مما يصل بهم الحال إلي عملية الاكتئاب. التأثير المباشر من لعبة ببجي علي الشباب هو استنزاف طاقة الدماغ.

علي الشباب هو استنزاف طاقة الدماغ. كما تؤدي لعبة ببجي إلي تخلي الطفل أو الشاب من كل مسؤولياته وضياع وقت طويل في ممارسة تلك اللعبة دون فائدة.

إلي تخلي الطفل أو الشاب من كل مسؤولياته وضياع وقت طويل في ممارسة تلك اللعبة دون فائدة. تسبب لعبة ببجي حالات التوتر الشديد لدي الأطفال والشباب وتصيبهم بالعزلة والوحدة وعدم الرغبة في التفاعل الاجتماعي، مما قد يصيبه أيضا بما يسمي بالإرهاب الداخلي.

ببجي pubg خطر حقيقي يضرب كل بيت

أصبحت العديد من الألعاب الإلكترونية والتي اشهرهم لعبة ببجي تشكل خطر حقيقي علي كل أسرة وكل بيت في هذه الأيام نظرا للتفاعل الشديد من قبل الأبناء مع هذه اللعبة التي ذكرنا أضرارها في الفقرة السابقة، فقد تجد الابن أو الابنة يظل يبحث علي شحن شدات ببجي من قبل المواقع التي توفر الشدات المجانية طوال الوقت منهم مما يعرض جهازه للخطر من قبل العصابات الإلكترونية ومنهم من يدفع الكثير من الأموال لشحن شدات ببجي من اجل الاستمرار في لعب هذه اللعبة، وحين يصل إلي شدات ببجي يظل يضيع العديد من الساعات أو الأيام للفوز بهذه اللعبة وحين يحقق الفوز يشعر انه انجز أنجاز تاريخي ولكن في الحقيقة فهو لم يحقق أي شي ينفع.



قبل الختام اذكر لنا تعليق اسفل مقالنا هذا عن عدد الساعات التي تقضيها في هذه اللعبة لنتعرف سويا عن كمية أضرار لعبة ببجي pubg.