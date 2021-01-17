نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة كوكي كيدز 2021 على إشارة القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة الآباء والأمهات في بحث مستمر عن قنوات جديدة للأطفال تساعد الأطفال خاصةً في تلك الفترة بسبب إلغاء المدارس والروضة ولا يستطيع الأطفال التجمع واللعب مرة أخري في أيّ من الأماكن بسبب إنتشار الفيروس لذلك لجأ الآباء إلي البحث عن قنوات أطفال جديدة ومن أشهر القنوات التي ازداد البحث عنها قناة “كوكي كيدز” التي تنضم لسلسلة القنوات الشهيرة مودي وميكي كيدز التي تعود بالآثار الإيجابية على الأطفال من الناحية الإجتماعية وكيفية التعامل مع الآخرين وذوقيات تناول الطعام والشراب ومن الناحية الدراسية وغيرهم ذات التأثير الإيجابي.
التردد الجديد لقناة كوكي كيدز 2021 على إشارة القمر الصناعي النايل سات
وتحتوي على مجموعة من أشهر الأفلام الكرتونية التي تجذب جميع الأطفال والكبار ومن ضمنهم: فيلم الكرتون الشهير شركة المرعبين المحدودة، الفيلم الكرتوني الشهير فيلم الأقزام السبعة، والفيلم المفضل لدى البنات الصغار والفتيات الكبار فيلم ملكة الثلج، والفيلم الأشهر على الإطلاق ربانزل، وكرتون سبونج بوب ويحبه الأطفال ويحقق نسب عالية من المشاهدة بسبب الأغنية الشهيرة الكرتون، فيلم الكرتون الأجنبي Flushed Away مدبلج باللغة العربية، ويتم عرض أيضا الكثير من مختلف أنواع الكرتون على القناة.
إستقبال تردد قناة كوكي كيدز 2021
والكثير من أغاني الأطفال التي تشتهر القناة بها وتناسب جميع الأعمار ومن أشهر تلك الأغاني: أغنية تنسب للقناة بنحب قناة كوكي وأغنية حلو يا حلو، والأغنية التعليمية تسمي بدأت أتعلم، وأغنية تيتا يا تيتا، والأغنية الأشهر على الإطلاق والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة على القناة واليوتيوب قناة Baby Shark، وأغنية صاحبي، والعديد من الأغاني المميزة وللحصول على تردد القناة للتمتع بأحدث الأغاني والأفلام يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11487
|الإستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
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