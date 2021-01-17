نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مشاهدة حالات الواتس اب “ستوري” دون علم صاحبها بهذه الخطوة البسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشاهدة حالات واتساب دون علم صاحبها أمر يهم عدداً كبيراً من المستخدمين، ويقوم تطبيق الواتس اب بعمل الكثير من التحديثات وإضافة بعض الاختيارات التي يستمتع بها المستخدمين، ومن بينها مشاهدة حالات الواتس اب دون علم صاحبها أو دون ظهور أنك شاهدتها، حيث أنه التطبيق الأكثر استخداما على مستوى العالم، ويلقى إقبالا كبيرا بين المستخدمين، لسهولة استخدامه ولكونه آمن، ويمكن تنزيله بسهولة ومجانا بدون اشتراكات أو دفع رسوم، ومن خلاله يمكن التواصل بين الناس وبعضهم من خلال الرسائل أو إرسال رسائل صوتية، أو المكالمات الصوتية أو الفيديو، فهو يتميز بإمكانيات كثيرة تجعله من أكثر التطبيقات إقبالا بين المستخدمين.

حالات الواتس اب

تعد حالات واتساب أحد التحديثات الهامة التي قام بها الواتس اب، كما أنها موجودة في أكثر من تطبيق آخر مثل الفيس بوك, انستجرام، ومؤخرا في توتير, حيث أنه يقوم الأشخاص بمشاركة فيديوهات، مقاطع صوتية، أو صور، مع أصدقائهم وأهلهم من خلال تنزيلها عبر حالات واتساب المعبرة، وتبقى هذه الحالة لمدة 24 ساعة كاملا، وبعد ذلك تختفي من التطبيق، كما أن الواتس آب قام بعمل أكثر من اختيار لكى تستطيع أن تقوم بمشاركة الحالات التي تريدها مع الأشخاص الذين تريدهم فقط، فيمكنك أن تقوم بإخفاء أي شخص لا تريده أن يشاهد حالاتك، ومن خلل التعرف على طريقة مشاهدة حالات الواتس اب دون علم صاحبها يمكنك معرفة الحالة دون أن يظهر لك أن شاهدتها، وهذ جزء من المميزات التي يتميز بها الواتس اب، لذلك أصبح الواتس آب من أكثر التطبيقات استخداما ويقوم الكثير بمشاركة اهتمامتهم عبر هذه الحالات، ويمكنك أن تقوم بمشاهدة حالات أصدقائك أيضاً بدون معرفتهم، وفتح الرسائل بدون ظهور العلامات الزرقاء التي تدل على قراءة الرسائل، وذلك من خلال الدخول على الحساب واختيار الخصوصية، وتفعيل الزر الموجود في الأسفل.

طريقة مشاهدة حالات الواتس اب دون علم صاحبها

في هذه الفقرة نتعرف طريقة مشاهدة حالات الواتس اب دون علم صاحبها حيث يستخدم ملايين من الأشخاص في جميع دول العالم تطبيق الواتس اب ومراسلة بعضهم البعض، حيث أنه يتمتع بالكثير من المميزات التي جعلته من أنجح التطبيقات الموجودة، حيث أنه يمكن من خلاله التواصل بين الأشخاص وبعضهم صوتيا أو كتابياً، يمكن إرسال رسائل نصية أو رسائل صوتية بصوت المرسل، أو الاتصال به صوتية أو فيديو، وأيضاً يتميز أنه يمكن تنزيل حالات يشاهدها الأصدقاء المتاحين على الهاتف، ويمكن أن تشاهد أيضا الحالات التي يشاركها الآخرين، كما أن الواتس اب يقوم يوميا بالتجديد وإضافة بعض الإمكانيات التي تجعله مميزاً، ومن هذه الإمكانيات أن يمكنك أن تشاهد هذه الحالات بدون معرفة صاحب الحالة، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التي نوضحها.

قم بفتح الواتس أب والدخول على الحساب.

اختر على الخصوصية.

يظهر لك في الأسفل مربع قم بإيقاف تشغيل “مؤشرات قراءة الرسائل”.

بعد الغاء تفعيل هذا الزر لا يمكن لأحد أن يعرف إذا قمت بفتح الرسائل أم لا، أو قمت بمشاهدة الحالات أم لا.

مشاهدة حالات الواتساب دون علم صاحبها بطريقة اخرى

هناك بعض الطرق التي يمكن أن تفعلها في حالة أنك تريد مشاهدة حالات الواتساب دون علم صاحبها حيث أن هذه الحالات تكون مقاطع من فيديوهات، أو صور، ومن هذه الطرق الآتي: