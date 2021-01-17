خطوة بخطوة تحميل لعبة فورت نايت على جميع الأجهزة مجانا 100%

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت وطريقة تحميلها على الكمبيوتر الكثير من مستخدمي لعبة فورت نايت يبحثون عن طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحميلها على الكمبيوتر، ولذلك فنحن جئنا اليوم لكي نذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر وبطريقة سهلة للغاية.

تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت ، حيث أنها سوف تنقلك مباشرة إلى موقع Epic Games من أجل أن تتمكن من تحميل Epic Games Launcher منه، وبعد ذلك سوف يطلب منك المكان الذي ترغب في حفظ التحميل منه، فعليك باختيار مكان سهل من أجل العثور عليه، بعد أن تقوم بتحميل Epic Games Launcher قم بفتح الملف من أجل التثبيت، وإذا جاء إليك رسالة فانقر نعم وذلك من أجل أن توافق بالتغييرات على جهاز الكمبيوتر.

تحميل فورت نايت

وبعد أن تظهر لك النافذة فقم بالضغط على “تثبيت” ليقوم التطبيق بتثبيت نفسه والتحديث، وبعد ذلك فسوف يطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك، ويمكنك عزيزي القارئ بأن تقوم باستخدام 12 خدمة من أجل تسجيل الدخول إلى اللعبة، وبعد ذلك قم بفتح مشغل Epic Games وابحث عن لعبة فورت نايت، فسوف تجد اللعبة واضغط على زر “Get” المتواجد في أسفل الصفحة.

سوف تتساءل عن المكان الذي ترغب في تثبيت لعبة فورت نايت فيه، كما يمكنك أن تقوم بوضع اختصار لها على سطح المكتب، وإذا كنت تمتلك مساحة كافية على الكمبيوتر فسيبدأ التحميل فوراً.