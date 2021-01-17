نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات ومميزات موبيل سامسونج جالكسي الالتر samsung Galaxy S21 Ultra في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات ومميزات موبيل سامسونج جالكسي الالتر samsung Galaxy S21 Ultra ، أعلنت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الرائدة عائلة جلاكسي 21 s حيث تتميز بالمواصفات الدقيقة والسعر العالي، وتم تصميم الهاتف ليكون مناسب للتكنولوجيا الحديثة لذلك سنتعرف على أهم مميزات هاتف samsung Galaxy S 21 Ultra كما يمكننا التعرف على السعر .

أسعار ومواصفات موبيل سامسونج جالكسي الالتر

تعتبر نسخه موبيل سامسونج جالكسي الالتر هي النسخة الأعلى من حيث المواصفات والأسعار والآن سوف نقدم لكم مواصفات وأسعار موبيل سامسونج جالكسي الالتر .

سعر الهاتف samsung Galaxy S 21 Ultra

سعر الهاتف في مصر 22699 جنيه مصري ويوجد معه جراب سيليكون وقلم خاص بالهاتف وهديه سماعة جالكسي وهي تعتبر النسخة 256 جيجا بايت و رامات 12 جيجا بايت.

سعر موبيل samsung Galaxy S 21 Ultra نسخة 128 جيجابايت: 1200 دولار

سعر موبيل samsung Galaxy S 21 Ultra نسخة 256 جيجابايت: 1250 دولار

سعر موبيل samsung Galaxy S 21 Ultra نسخة 512 جيجابايت: 1380 دولار

تصميم هاتف samsung Galaxy S 21 Ultra

تتميز شركة سامسونج بإعطاء مظهر الفخامة لهواتفها الرائدة حيث انه زجاج من الأمام والخلف من تصميم جوريلا جلاس فيكتوس مع إطار من الألمنيوم.

من الأمام نجد الكاميرا الأمامية في اعلي المنتصف نجد من الخلف المظهر المطفي غير اللامع، وفي الإطار اليسار نجد وحدة الكاميرا البارزة الملفتة التي تأخذ شكل الهيكل الذري وأصبحت بزاوية الهاتف.

على يمين الهاتف نجد مكبرات الصوت مع مدخل usb من الأسفل وتركيب شريحة اتصال.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار ip68 حيث جاءت أبعاد الجهاز على النحو التالي الطول 16.51 سنتيمتر.

يمكن استخدام البصمة في الهاتف أو عن طريق القفل بالوجه.

يمكنك تصوير الفيديو ويصل جودته إلى 8k.

يتميز الهاتف انه يدعم ثلاث ميكروفونات يمكن عزل الضوضاء، حيث تساعدك في تصوير الفيديوهات المميزة.

تتميز الكاميرا الخلفية إنها 108 ميجا بكسل، الأخرى 12 ميجا بكسل والكاميرا الأخيرة ب 10 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 40 ميجا بيكسل .

مميزات samsung Galaxy S 21 Ultra

يحتوي الهاتف على رامات تصل الى 12 جيجابايت.

يتميز هاتف samsung Galaxy S 21 Ultra بشاشة أموليد، والتي تعد من أدق الشاشات.

تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، سعة الشاحن 25 وات.

يمكن للهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

هاتف samsung Galaxy S21 Ultra له الكثير من المميزات التي تجعلك تتساءل حوله لذلك قمنا بعرض كيفية شراءه وأسعاره، وأهم ما يميزه.