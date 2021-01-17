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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات ومميزات موبيل سامسونج جالكسي الالتر samsung Galaxy S21 Ultra في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات ومميزات موبيل سامسونج جالكسي الالتر samsung Galaxy S21 Ultra ، أعلنت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الرائدة عائلة جلاكسي 21 s حيث تتميز بالمواصفات الدقيقة والسعر العالي، وتم تصميم الهاتف ليكون مناسب للتكنولوجيا الحديثة لذلك سنتعرف على أهم مميزات هاتف samsung Galaxy S 21 Ultra كما يمكننا التعرف على السعر .
أسعار ومواصفات موبيل سامسونج جالكسي الالتر
تعتبر نسخه موبيل سامسونج جالكسي الالتر هي النسخة الأعلى من حيث المواصفات والأسعار والآن سوف نقدم لكم مواصفات وأسعار موبيل سامسونج جالكسي الالتر .
سعر الهاتف samsung Galaxy S 21 Ultra
- سعر الهاتف في مصر 22699 جنيه مصري ويوجد معه جراب سيليكون وقلم خاص بالهاتف وهديه سماعة جالكسي وهي تعتبر النسخة 256 جيجا بايت و رامات 12 جيجا بايت.
- سعر موبيل samsung Galaxy S 21 Ultra نسخة 128 جيجابايت: 1200 دولار
- سعر موبيل samsung Galaxy S 21 Ultra نسخة 256 جيجابايت: 1250 دولار
- سعر موبيل samsung Galaxy S 21 Ultra نسخة 512 جيجابايت: 1380 دولار
تصميم هاتف samsung Galaxy S 21 Ultra
- تتميز شركة سامسونج بإعطاء مظهر الفخامة لهواتفها الرائدة حيث انه زجاج من الأمام والخلف من تصميم جوريلا جلاس فيكتوس مع إطار من الألمنيوم.
- من الأمام نجد الكاميرا الأمامية في اعلي المنتصف نجد من الخلف المظهر المطفي غير اللامع، وفي الإطار اليسار نجد وحدة الكاميرا البارزة الملفتة التي تأخذ شكل الهيكل الذري وأصبحت بزاوية الهاتف.
- على يمين الهاتف نجد مكبرات الصوت مع مدخل usb من الأسفل وتركيب شريحة اتصال.
- يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار ip68 حيث جاءت أبعاد الجهاز على النحو التالي الطول 16.51 سنتيمتر.
- يمكن استخدام البصمة في الهاتف أو عن طريق القفل بالوجه.
- يمكنك تصوير الفيديو ويصل جودته إلى 8k.
- يتميز الهاتف انه يدعم ثلاث ميكروفونات يمكن عزل الضوضاء، حيث تساعدك في تصوير الفيديوهات المميزة.
- تتميز الكاميرا الخلفية إنها 108 ميجا بكسل، الأخرى 12 ميجا بكسل والكاميرا الأخيرة ب 10 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 40 ميجا بيكسل .
مميزات samsung Galaxy S 21 Ultra
- يحتوي الهاتف على رامات تصل الى 12 جيجابايت.
- يتميز هاتف samsung Galaxy S 21 Ultra بشاشة أموليد، والتي تعد من أدق الشاشات.
- تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، سعة الشاحن 25 وات.
- يمكن للهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.
هاتف samsung Galaxy S21 Ultra له الكثير من المميزات التي تجعلك تتساءل حوله لذلك قمنا بعرض كيفية شراءه وأسعاره، وأهم ما يميزه.
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