نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في الباقة التعليمية stc بإنترنت بلا حدود ورسالة تفعيل باقة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت شركة stc باقة إنترنت لا محدودة للطلاب من خلال الاشتراك في الباقة التعليمية stc وطريقة تفعيل باقة التعليم اللامحدود من شركة الاتصالات السعودية stc، بعد قرار وزارة التعليم في المملكة باستكمال العام الدراسي عبر التعليم عن بعد on line من خلال منصة عين الإلكترونية ومنصة مدرستي مما دعي شركة الاتصالات السعودية إلى طرح الباقة التعليمية STC للطلاب unlimited والتي يتم الاشتراك بباقة التعليم من stc من خلال تلك الخطوات التي سنذكرها.

رسوم الباقة التعليمية stc

تسعي شركة الاتصالات السعودية إلي الاستحواذ علي اكبر قدر من عملائها من الطلبة والطالبات في مختلف المراحل للبحث عن قوة تنافسية اكبر لجذب لعملاء للمنافسة مع غريماتها من شركة الاتصالات السعودية زين وذلك عن طريق عروض شحن الباقات المختلفة وخاصة باقات التعليم مما دعي شركة الاتصالات السعودية STC إلى تقديم عرض باقة التعليم اس تي سي بمقابل رمزي بسيط حيث يبلغ سعر باقة اس تي سي 50 ريال سعودي وتم طرح تلك الباقة بمدة صلاحية تصل إلي ثلاثة اشهر وتتوافق الباقة مع كافة الأنظمة الخاصة بمشتركي stc.

كيفية الاشتراك في باقة اس تي سي التعليمية

وبعد معرفتك بتكلفة باقة التعليم من شركة اس تي سي وتوافق النظام مع متطلباتك كمشترك لشرح طريقة الاشتراك في الباقة التعليمية في شركة STC والتي يمكن أن تدخل فيها خلال طريقتين وهما:

الاشتراك في باقة اس تي اس من خلال الموقع الإلكتروني

أول طريقة يمكن استخدامها للاشتراك في الباقة التعليمية هو عبر الدخول إلي موقع شركة الاتصالات السعودية STC واتباع الخطوات التالية:

فتح موقع MY.STC.

يطلب منك الموقع إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة المرور.

ثم تضغط علي خيار تسجيل الدخول.

تظهر قائمة تختار منها خيار الاشتراكات.

ثم تضغط علي باقة الإنترنت.

ثم تضغط علي اختيار الباقة التعليمية.

تضغط علي اختيار اشتراك.

تضغط علي تأكيد الاشتراك لإتمام عملية الاشتراك بنجاح.

الاشتراك في الباقة التعليمية من خلال تطبيق ماي اس تي سي MYSTC

ثاني الطرق المتاحة للاشتراك في باقة اس تي سي عبر تطبيق mystc وذلك عبر الخطوات التي سنتناولها بالشرح في السطور القادمة:

تحميل تطبيق mystc للجوال الذي يعمل بنظام اندرويد.

تحميل تطبيق mystc لجوالات الأيفون.

فتح التطبيق على الجوال.

الدخول على الحساب.

الضغط على الإدارة.

الضغط على الاشتراكات.

اختيار أيقونة إضافة الإنترنت..

الضغط على الباقة التعليمية.

ظهور نافذة تحتوى على تفاصيل الباقة.

الضغط على شراء.

الضغط على تأكيد الاشتراك ويتم خصم قيمة الباقة من رصيد المشترك.

كيفية الاشتراك في باقة اس تي سي التعليمية

أتاحت شركة الاتصالات السعودية stc عدد من طرق تفعيل الباقة التعليمية stc وسنتناول تلك الطرق بالشرح في الصور التالية: