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عمر شويل - جدة طرق لتنْزيل وشحن شدات لعبة بَبجي موبايل مجانا 100% بطريقة مضمونة ، اسم لعبة ببجي هو الحروف الأولى من الاسم باللغة الإنجليزية وهو،(Player Unknown’s Battlegrounds)، والذي يعني لاعبون مجهولون في أرض المعركة، و تعتمد لعبة ببجي على المصادمة المباشرة ما بين اللاعبين، بجانب لترصد و والاستهداف من على بُعد، والعديد من المميزات الأخرى التي تجعلها أقرب ما يكون لأرض الواقع، ونظرًا لدور الشدات داخل اللعبة إليكم الطرق المجانية للحصول عليها و في هذه المقالة سوف نعرض لكم طرق لتنْزيل وشحن شدات لعبة بَبجي موبايل مجانا 100% بطريقة مضمونة.

تنزيل شدات لِعبة بَبجي مجانًا بواسطة الأي دي(ID)

تعريف الأي دي هو الحساب الخاص الذي يقوم اللاعب باستعماله لتنزيل لعبة بَبجي في البداية، حيث يلي ذلك إمكانية تحصيل اللاعب للشدات المجانية للعبة من خلاله.

يتم التنزيل المجاني لشدات لعبة ببجي على خطوتين رئيسيتين، هما كالتالي:

الخطوة رقم واحد:تبدأ الخطوة الأولى عند قيام اللاعب بالنقر على الأيقونة الخاصة بلعبة ببجي المتوفرة على جهازه اللاعب الشخصي، نوع الجهاز المستخدم لا يشكل أي فارق في تحميل أو استخدام اللعبة، فكل من أجهزة الآيباد أو الأجهزة ذات نظام تشغيل أندرويد أو حتى أجهزة الايفون، لكل منها نفس الطريقة لتحميل اللعبة وما يتبعها من شدات.يتبع فتح اللعبة الدخول لموقع تحصيل الشدات المجانية عن طريق النقر على الزر الموجود في أسفل الموقع. الخطوة رقم اثنان:تبدأ بتدوين الحساب الشخصي الخاص باللاعب في صفحة اللعبة، يتمكن اللاعب بعد ذلك من اختيار أي كمية من الشدات المجانية التي يريدها.

الطرق المجانية لتحصيل شدات لعبة بَبجي

يتم ذلك عن طريق الوصول للمنصة الرسمية للعبة، حيث تتخصص هذه المنصة في تحصيل الشدات المجانية للعبة، يوجد عدد قليل من الخطوات التي يجب عملها بكل عناية للحصول المجاني على الشدات، مجرد الانتهاء من الخطوات واستكمالها على أتم وجه يتمكن اللاعب من تحصيل الشدات، نوضح فيما يلي بعض الخطوات المتبعة لتحصيل الشدات، وهي كالأتي: