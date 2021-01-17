نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أيفون واندرويد وبلاي ستيشن 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أيفون الكثير من مستخدمين هواتف أيفون يواجهون مشكلة عند تحميل لعبة فورت نايت خاصة بعد أن أصدرت شركة ابل قرار بحذف هذه اللعبة من متجر التطبيقات الخاص بها، ولأن اللعبة لديها شعبية كبيرة بين المواطنين فنحن الآن سنذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت على أيفون

في بداية الأمر يتم الدخول إلى الموقع الخاص ب getzeus من هذا الرابط https://getzeus.app . وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة التحميل، ولكي يتم البدء في التحميل عليك بالنزول إلى أسفل الصفحة. عليكم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات ومن بين الاختيارات ثم باختيار “تبويب عام”. يتم النقر على بروفايل، ثم النقر على كلمة “تنصيب”. وبعد أن تتأكد من انتهاء عملية التنصيب قم بالبحث عن لعبة “فورت نايت”. انقر على زر التنصيب المتواجدة في واجهة البرنامج. عليك عزيزي القارئ بالذهاب إلى خيار البروفايل المتواجد في الإعدادات مرة أخرى. قم بالبحث عن لعبة فورت نايت في التبويب، وقم بالنقر عليها وتشغيلها فوراً.

مميزات لعبة فورت نايت

من أبرز مميزات لعبة فورت نايت أنها مجانية ويمكن لأي جهاز تحميل لعبة فورت نايت 2021 سواء على الأندرويد أو أيفون أو الحاسوب أو البلاي ستيشن، من الممكن أن تقوم باللعب مفرداً أو مع جماعة، لعبة فورت نايت من الألعاب البديلة للعبة ببجي، بالإضافة إلى أن اللعبة توفر للاعبين تحديثات كثيرة.