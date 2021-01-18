نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاتف المحمول | حل مشاكل الهاتف و مشكلة بطئ الموبايل وعدم استجابته في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهاتف المحمول؛ بطئ أداء الهاتف المحمول، والتأخر في استجابته لفتح التطبيقات تبدو مشكلة مزعجة تواجهه كثير من الناس، لذلك نقدم لكم بعض الحلول عند مواجهة تلك المشكلة قبل التفكير في الذهاب الي مراكز تصليح الموبايلات.

من المشاكل الشائعة المتعلقة بالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد مشكلة بطئ الاستجابة وتعطل التطبيقات به لبعض الوقت، فعند مشاهدة فيديو أو فيلماً ما تتركه فترة من الوقت لتعود اليه وتجده لا يستجب، فللتأكد من أن المشكلة ليست من قلة أو انعدام الطاقة للهاتف، قم بتوصيل الهاتف بالطاقة لتري بنفسك النتيجة، لذا فقد نذكر لكم تفصيل المشكلة وحلها من خلال ذلك المقال، تابعوا.

مشاكل تواجهك عند استخدام الهاتف المحمول

بطئ استجابة الهاتف

تعطيل التطبيقات علي الهاتف المحمول وبطئ تشغيلها

بطئ شحن الموبايل

استقبال إشارة بطئ

الحل البسيط لمشاكل الهاتف

من الجيد أن تعرف وتتعلم كيف تُصلح مشاكل هاتفك بنفسك اختصاراً للوقت والمال لذا أحضرتُ لك بعض الحلول من كورسات صيانة الموبايل لتُفيدك في مواجهة تلك المشاكل البسيطة.

بطئ استجابة الهاتف

من المعروف أن الهواتف الذكية تحتوي علي برامج معالجة مثبتة لمنع حدوث تباطُئ في الموبايل ولكن يمكن لبعض التطبيقات التي تم تنزيلها، أو إعلانات تعمل بدون قصد تسبب تباطئ للموبايل.

أغلق التطبيقات، وتحقق من تطبيقات الخلفية؛ قد تكون تطبيقات لا تستخدمها تعمل ببطء تعمل باستمرار في الخلفية مما تسبب بطئ للهاتف، ثم أعد تشغيل الهاتف.

تعطيل التطبيقات علي الهاتف المحمول

في بعض الأحيان تتعطل التطبيقات علي الهاتف بدون سبب مما يثير ذلك الدهشة، ولكن لا تقلق عند إغلاق التطبيق بدون سبب لأن معظم الوقت يكون السبب مشكلة في التطبيق نفسه.

اضغط علي التطبيق المعطل، وقم بإيقاف القوة ، قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقتة، ثم أعد تشغيل الهاتف.

شحن الموبايل ببطء

بطء شحن بطارية الهاتف هو مشكلة شائعة للغاية، وكلما كان هاتفك أقدم تظهر هذه المشكلة بشكل أوضح، ولا يوجد سبب رئيسي لتلك المشكلة ولكن يوجد حل بسيط.

حاول أولاً استخدام شاحن آخر، فا في أغلب الأحيان تكون المشكلة في شاحن الهاتف لأنه لا يتمتع بالحصانة والتلف، وحاول ألا تترك شاحن الهاتف ملتف حول نفسه بطريقة غير منتظمة، إذ لم تكن المشكلة في الشاحن فتأكد أن هاتفك يعاني من مشاكل في البطارية.

استقبال الإشارة بطئ

يمكن أن تتعرض بعض الهواتف الذكية لاستقبال إشارة ضعيفة، وهذا أمر مثير للقلق بشأن إجراء المكالمات، واستقبالها، في هذه الحالة تكون هناك مشكلة في SIM.

كل ما عليك فعله استبدال بطاقة SIM، وقبل إعاداتها الي الهاتف تأكد أنها نظيفة تماماً ولا يتعلق بها أي شوائب، ثم أعد تشغيل الهاتف وقم بإعادة تعين إعدادات الشبكة الخاصة بك.