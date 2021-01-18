كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق id آلاف جواهر free fire

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عمر شويل - جدة لعبة فري فاير من أكثر الالعاب الحاصلة على شعبية من متجر جوجل بلاي عام 2019، وحققت الكثير من الإعجابات، ويأتي البحث عن كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بطريقة صحيحة، ودون استخدام بطاقة الشراء، فإذا كنت من محبي العاب باتل رويال فإن لعبة فري فاير من الألعاب القتالية التي يتم فيها الانتصار لآخر من يستطيع تحقيق النصر، وقد عرفت بأنها لعبة Battle Royale من منظور الشخص الثالث، ولاهمية اللعبة وكثرة محبيها نقدم لكم شرح حول الحصول على آلاف جواهر فري فاير مجانا 2021.

كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا 2021

من الألعاب الأكثر بحثا تحديث لعبة ببجي موبايل، وكذلك طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 ، ثم يأتي السؤال حول طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 ، والتي تتم من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي الخاص بتطبيق هاتفك الأندرويد، أو التطبيق الخاص بهاتفك الآيفون واتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر التطبيقات لهاتف

تحويل البلد الخاصة بك في متجر بلاي إلى حساب أمريكي من خلال الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة واختيار البلد إلى أمريكا، ووضع عنوان أمريكي.

هنا يتم الحصول على نقاط في رصيك باللعبة

نقوم بتحويل تلك النقاط باستخدام بطاقة المتجر

نفتح لعبة فري فاير

ثم نذهب للعروض الخاصة باللعبة

ونقوم باكتمال عملية الحصول على الجواهر من رصيد متجر جوجل بلاي

لعبة جارينا فري فاير 2021

من العاب الرماية والقنص التي أصبحت أكثر إثارة هي لعبة فري فاير، وتمتاز بسرعتها فكل 10 دقائق يتم نقل اللاعب من جزيرة لأخرى، من أجل اللعب مع 49 لاعب، حيث تتم المنافسة بينهم لمن يستطيع النجاة من الأعداء، ولابد لمن يريد الانتصار ويصبح القناص الناجي أن يبحث عن اسلحة ويظل بالمناطق الآمنة، مع تجنب الضربات الجوية.

شرح لعبة فري فاير

تقوم فكرة لعبة فري فاير على جمع حوالي 50 لاعب غير مسلح، ويتم نقلهم في طائرة إلى مكان بجزيرة، واللاعب يمكنه اختيار المكان الذي يقفز به من الطائرة من خلال مظلة للهبوط، وبعد الهبوط داخل الجزيرة يقوم كل لاعب بالبحث عن اسلحة وادوات يستخدمه في مسيرته داخل الجزيرة، وفي بداية مسيرتك تكون بمنطقة آمنة ولكنها بمرور الوقت تقل ويزداد دخولك في المنطقة الحمراء الغير آمنه، لهذا يجب عليك التراجع للدخول بالمنطقة الآمنة حتى لا يتم اكتشافك من الأعداء، واللعبة جماعية فيمكن تكوين فريق مع بعض، ويمكنهم التواصل من خلال الصوت المباشر، وتقديم المساعدة لبعضهم، ولكن فكرتها أن يظل في النهاية واحد فقط