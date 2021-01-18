نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 18/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 18/1/2021 والذي يتطلع إليه الجميع في صباح كل يوم أملا في وجود تغيير في الحال الاقتصادي والوضع الراهن الذي تمر به البلاد، حيث تشهد دولة سوريا خلال الفترة الراهنة أسوأ وضع اقتصادي قد مر على تاريخها بعدما كانت سوريا على قائمة الدول العربية ذات الوضع الاقتصادي المرتفع تعاني سوريا اليوم من تدهور في كافة شئون البلاد من اقتصاد وتعليم وصحة وبنية أساسية

والذي يرجع إلى الحروب التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 والتي تسببت في تدنى الأوضاع بها وتردي أحوال المواطنين، والتعرف على سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية تابع المقال.

سعر الدولار في سوريا

شهدت التعاملات المصرفية صباح اليوم في سوريا استقرار نسبي لسعر صرف الورقة الخضراء أمام الليرة السورية حيث سجل التعاملات في السوق السوداء أو كما يطلق عليها بالسوق الموازية غير الرسمية سعر صرف الدولار الأمريكي ب 2856 ليرة سورية سعر الشراء و 2890 ليرة سورية سعر البيع.

من الجدير ذكره أن التغيرات المصرفية في سعر الدولار تختلف وفق لحالة العرض والطلب التي تتم في السوق المحلي لمحافظات سوريا الرئيسية مثل مدينة دمشق وادلب وحلب ومنبج كون الأسعار المصرفية ترفع بها في تعاملات نفس اليوم التي تتم في أي محافظات اخري بسوريا حيث قد يصل الفارق في سعر الصرف بين البلدين 50 ليرة سورية.

أسعار سعر العملات اليوم

في حين استقرت التعاملات المصرفية في البنوك الرسمية بسوريا حيث سجل الدولار الأمريكي 1250 ليرة سورية سعر الشراء، و 1262 ليرة سورية سعر البيع، مع استمرار فرض الضغوطات والعقوبات النقدية التي تمارسها أمريكا على سوريا والذي يرجع لتدهور الوضع الحالي بسوريا، حيث اشارت اخر الدراسات الاقتصادية أن نسبة الفقر في سوريا بلغت 86% وذلك في نهاية العام الماضي.

من جهة أخرى سجل سعر صرف اليورو 3465 ليرة سعر الشراء، 3501 سعر البيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 3888 ليرة سعر الشراء، 3932 ليرة سورية سعر البيع.

بينما استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الليرة ليسجل 762 ليرة سعر الشراء، 771 ليرة سعر البيع، كذلك واستقر الدرهم الإماراتي ليسجل 777 ليرة سعر الشراء، 787 سعر البيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم