نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 18/1/2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 18/1/2021 يعد الذهب أحد أهم المعادن النفسية التي يرغب الجميع في اقتنائها وذلك يرجع لقيمته الكبيرة، كما أن الاستثمار فيه يعتبر من أفضل الاستثمارات التي قد يقوم بها أي شخص لكونه لا يفقد من قيمته شيئا بل قيمته في زيادة مع مرور الوقت، كما يعد اتجاه البعض في ادخار الأموال على هيئة شراء الذهب واقتنائه هو أحد أفضل صور الادخار على الاطلاق أيضا لنفس الأسباب السابقة
وبذلك نكون قد أوضحنا سر ورغبة عدد كبير من مختلف الفئات في البحث بشكل يومي عن أسعار الذهب التي يتم تسجيلها في تعاملات بداية كل يوم، كذلك هناك من يرغب في الاطلاع على سعره لكونه مقبل على الزواج أو لشراء هدية قيمة لشخص عزيز عليه، وللتعرف على أسعار الذهب التي سجلتها تعاملات اليوم في مصر تابع القراءة.
أسعار الذهب اليوم
شهدت تعاملات اليوم في سوق الصاغة المصرية تراجع غير متوقع في أسعار الذهب تنخفض قيمتها 10 جنيهات كاملة في سعر الجرام الواحد ليسجل ذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا في الوقت الحالي بمصر 803 جنيه مقارنة بما سجلته تعاملات يوم امس 813 جنيه، ويأتي هذا الانخفاض في ظل توقعات الخبراء بهبوط سعر الذهب حيث من المتوقع ان يشهد عام 2021 أدني هبوط لأسعار الذهب على مستوى انحاء العالم حيث سجلت أسعار الذهب عالميا انخفاضا كبيرا من 1845 دولار ل1827 دولار.
سعر الذهب اليوم
وفي آخر بيان لأسعار الذهب اليوم في مصر؛ذهب عيار 24 سجل 917.75 جنيه بينما ذهب عيار 18 سجل 688.25 جنيه، والجنيه الذهب سجل 6424 جنيه، والاونصة الذهب سجلت 1827.
من ناحية أخرى ووفقا لآخر الإحصائيات أن مصر تمكنت من رفع صادراتها من الحلي والذهب والأحجار الكريمة خلال أول 9 أشهر من العام الماضي 2020 لما يصل إلى 76%، لتسجل ما يقارب 2.444 مليار دولار، في حين انها في نفس الفترة عام 2019 سجلت 1.392 مليار دولار، وتأتي دولة الإمارات العربية في المركز الأول على قائمة الدول المستحوذة على صادرات مصر من الذهب والمجوهرات والتي بلغت نسبتها 69.7%.
أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|914 إلى 917
|عيار 22
|838 إلى 840
|عيار 21
|800 إلى 802
|عيار 18
|686 إلى 687
|عيار 14
|533 إلى 535
|عيار 12
|457 إلى 458
|الاونصة
|28,434 إلى 28,505
|الجنيه الذهب
|6,400 إلى 6,416
|الكيلو
|914,286 إلى 916,571
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