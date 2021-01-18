نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم الاثنين 18/1/2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم الاثنين 18/1/2021 تعد المملكة العربية السعودية أحد أهم دول الشرق الأوسط التي يغلب على مواطنيها العيش بمستوى من الرفاهية حيث تقوم السيدات هناك بالتوجه دوما لاقتناء كل جديد في عالم الحلي الذهبية والمجوهرات، بل ويتنافس أغلبهن في كم ما تقنيه كلا منها عن الأخرى، ولعل السبب الرئيسي وراء هذا هو كون المملكة السعودية أحد الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع
وبالتالي يتجه معظم المستثمرين بل والمواطنين أيضا لاقتناء المشغولات الذهبية لكون احد المعادن النفسية التي تحتفظ بقيمتها على المدى البعيد، وبالتالي فهو الاتجاه الأمثل في الادخار او الاستثمار ولكن في الخطة طويلة المدى، للتعرف على أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية تابع القراءة.
سعر الذهب اليوم
شهدت تعاملات اليوم في سوق الصاغة بالمملكة هبوطا وتدني آخر في أسعار الذهب وذلك لليوم ال3 والذي يأتي تزامنا مع استمرار هبوط أسعار الذهب على مستوى العالم حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر عالميا من 1845 دولار ل1827 دولار امريكي، وعليه تراجع سعر المعدن النفيس في السعودية حيث سجل ذهب عيار 24 بالسعودية 220.03 ريال سعودي أي ما يقارب 58.68 دولار امريكي، بينما سجل الذهب عيار 21 وهو أحد اعيرة الذهب الأكثر تداولا بالمملكة 192.53 ريال ما يقارب 51.34 دولار أمريكي.
أسعار الذهب اليوم بالمملكة
أما ذهب عيار 18 سجل 165.02 ريال سعودي أي ما يعادل 44.01 دولار أمريكي، وذهب عيار 14 يسجل 128.35 ريال سعودي ما يعادل 34.23 دولار.
بينما سجلت أوقية الذهب في تعاملات سوق الصاغة اليوم بالمملكة 6847.50 ريال سعودي ما يعادل 1826 دولار، أما الجنيه الذهب والذي يساوي 8 جرام من ذهب عيار 21 فقد سجل سعره اليوم 1540.23 ريال سعودي أي 410.73 دولار أمريكي.
وبهذا الهبوط يشهد سوق الذهب العالمي تكبد ثاني خسارة له لهذا الأسبوع على مدار اليومين الماضيين، ويرجح خبراء الاقتصاد أن السبب وراء هذا الانخفاض هو زيادة سعر الدولار ومن المتوقع أن يستمر هبوط أسعار أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار بالتحديد بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من مد البنك المركزي الأمريكي بحزمة جديدة لتحفيز سوق المال والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار.
اسعار الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, January 18, 2021 12:45 PM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|220.91 ريال
|$58.89
|سعر الذهب عيار 22
|202.50 ريال
|$53.98
|اسعار الذهب عيار 21
|193.30 ريال
|$51.53
|اسعار الذهب عيار 18
|165.68 ريال
|$44.17
|سعر الذهب عيار 14
|128.86 ريال
|$34.35
|سعر الذهب عيار 12
|110.45 ريال
|$29.44
|اسعار أوقية الذهب
|6,870 ريال
|$1,831
|اسعار جنيه الذهب
|1,546 ريال
|$412.22
|اسعار كيلو الذهب
|220,907 ريال
|$58,887
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