نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 18/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 18/1/2021 على الرغم مما تعانيه دولة سوريا من تدهور اقتصادي كبير وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية العملة المحلية للبلد، كذلك تعاني سوريا من ارتفاع أسعار الذهب بها ارتفاع لم تشهده البلاد من قبل حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى ما يقارب المليون ليرة سورية حتى تلك اللحظة

كما يشهد سوق الصاغة في سوريا تدني التعاملات وبط في حركة البيع والشراء والذي يرجع كما ذكرنا للوضع الحالي الذي تشهده سوريا، من ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت في نهاية عام 2019 نسبة 86% بعد كان المعدل هو 1% بنهاية عام 2010 أي قبل بداية الحرب في سوريا عام 2011، و للتعرف أكثر على أسعار الذهب في سوق الصاغة السورية اليوم تابع القراءة.

أسعار الذهب في سوريا

تشهد أسعار المعدن النفيس هبوط عالمي متتالي على مدى ال3 أيام الماضية حيث سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم 1827 دولار مقارنة بأسعار يوم أمس والذي سجل 1845 دولار، وبما أن العلاقة بين أسعار الذهب وسعر الدولار علاقة عكسية فمن المتوقع أن يشهد هذا العام هبوط في أسعار المعدن الأصفر بالأخص مع قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بمد احتياطي البنك المركزي الأمريكي بما يقارب المليار دولار.

اما عن أسعار مختلف اعيرة الذهب في سوريا اليوم؛

ذهب عيار 24 سجل 168 ألف ليرة للشراء، 167429 ليرة للبيع، ذهب عيار 22 سجل 154 ألف ليرة للشراء، 153476 ليرة للبيع، ذهب عيار 21 والأكثر تداولا في سوق الصاغة في سوريا سجل 147 ألف ليرة للشراء، و 146500 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم

بينما ذهب عيار 18 سجل 126 ألف ليرة للشراء، 125571 ليرة للبيع، ذهب عيار 14 سجل 98000 ليرة للشراء، و 125571 ليرة للبيع، ذهب عيار 12 سجل 84 ألف ليرة للشراء و 83714 ليرة للبيع، كما سجلت الاونصة الذهبية سعر 5 مليون ليرة و224 ألف و800 سعر الشراء، و5 مليون و207 آلاف و29 ليرة للبيع، أمام الجنيه الذهب يسجل مليون و176 ألف ليرة للشراء، ومليون 172 الف ليرة سعر البيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار أعيرة الذهب في سوريا اليوم