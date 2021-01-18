ننشر سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة

قامت شركة اوبل بطرح سيارتها اوبل كروس لاند 2021 opel crossland و التي تنتمي لطراز السيارات متعددة الاستخدامات suv و هذه الفئة اصبحت مطلوبه مؤخرا بشكل كبير في مصر و عالميا نظرا لمساحتها الداخلية الكبيرة .

مميزات اوبل كروس لاند

السيارة اوبل كروس لاند 2021 opel crossland قادرة علي توفير الراحة للراكبين في مقصورتها الداخلية و ارتفاعها الجيد عن الارض مما يمكنها من تخطي التضاريس الصعبة .

مواصفات اوبل كروس لاند 2021 opel crossland

تسعي اوبل للمنافسة بشكل اوسع في فئة السيارات المتعددة الاستخدامات SUV التي يفضلها الكثير من محبي السيارات حول العالم , تأتي السيارة اوبل كروس لاند 2021 opel crossland بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة تصل الي 163 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر.

تعمل اوبل كروس لاند 2021 opel crossland بنظام الجر الامامي و محركها متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة امكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بمعدل 5.4 لتر لكل 100 كم.

سعر أوبل كروس لاند 2021

قررت شركة اوبل مؤخرا رفع اسعار طرارزات اوبل كروس لاند 2021 opel crossland بجميع فئاتها بقية تتراوح من 5000 جنيه حتي 10.000 جنيه لتصبح اسعارها كالتالي .

اوبل جراند لاند opel grandland 2021 اليجانس زادت من 449.990 جنيه الي 454.990 جنيه .

اوبل جراند لاند opel grandland 2021 هاي لاين زادت من 489.990 جنيه الي 499.990 جنيه .

اوبل جراند لاند opel grandland 2021 توب لاين زادت من 519.990 جنيه الي 529.990 جنيه .

الأمان و الرفاهية في اوبل كروس لاند 2021 opel crossland

تأتي اوبل كروس لاند 2021 opel crossland بتجهيزات امان كثيرة منها الوسائد الهوائية، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع الكترونى للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة ضغط الإطارات , جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، فوانيس ضباب أمامية وخلفية , إضاءة LED، اسبويلر خلفى، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، تكييف هواء مانيوال ونظام ركن ذكي و بها فتحة سقف بانورامية .

اوبل كروس لاند 2021 الوان

تتوفر السيارة اوبل كروس لاند 2021 opel crossland في العديد من الالوان و منها الابيض و الاسود و الازرق و الاحمر و البرتقالي و اللبني و الرمادي .