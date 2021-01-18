نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث فورت نايت Fortnite الجديد المُسرب عن كيفية عمل ملحقات السلاح المعدلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث فورت نايت Fortnite الجديد المُرتقب، يحظى باهتمام كبير من قبل ملايين اللاعبين من عُشاق تلك اللعبة التي أصبحت إحدى أشهر اللعبات الإلكترونية في الفترة الأخيرة، بعد تحقيقها أرقام قياسية من حيث عدد عمليات التحميل على المنصات المختلفة، كما أصبحت المنافس الأبرز والأهم للعبة ببجي الشهيرة، نظرًا لما تتمتع به من توزيع صناديق الهدايا والميداليات التي جعلها أكثر تشويقًا من أكثر وقت مضى، واستطاعت من استعادة بريقها التي فقدته خلال الشهور الماضية بعد توقفها لفترة بسبب واقعة الثقب الأسود التي تعرضت معها الجزيرة للاحتراق والغرق، إلا أن التحديثات المستمرة والميزات والإضافات القوية والخرافية التي تُطلقها باستمرار، جعلتها تعود بقوة، ومع استقبال عام 2021، تستعد شركة Epic Games الشركة المالكة للعبة من إطلاق تحديثها الأهم الخاص بكيفية عمل ملحقات السلاح المعدلة، بغرض تنويع عملها في مواجهة المنافسين.

تحديث فورت نايت Fortnite الجديد

أما عن أبرز ملامح تحديث فورت نايت Fortnite الجديد، فهو يتعلق باختبار التعديلات على ملحقات الأسلحة، والتي تستوحي فكرتها من عمل المرفقات في ألعاب الرماية الأخرى، بما يمكن اللاعبين من إسقاط وإرفاق تعديلات جديدة في أي وقت يريدونه يزيد من قدرات تلك الأسلحة، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على مرفقات مختلفة حول الخريطة والتقاطها مثل العناصر الأخرى، مثل إضافة تعديلات صالحة محددة تعمل معها من خلال فتحات التعديل الجديد المُدرجة، مع تفعيل خاصية PrintValidWeaponMods المتعلقة بتعديلات صالحة محددة تعمل مع كل سلاح.

إجراء تحسينات موسعة على المؤثرات

كما يشمل التحديث الجديد من فورتنايت على إجراء تحسينات موسعة على جميع المؤثرات البصرية والصوتية لـ بيئة اللعب وعلى وضعيات وحجم الخرائط، بجانب إضافة خرائط جديدة، مع وضع كما ذكرنا سابقًا فتحات تعديل لكل سلاح، بجانب تمكين اللاعبين من إرفاق البصريات أو الأكواب الممتدة أو المقابض التي تقلل الارتداد أو ما يُعرف بالانتشار، وبالرغم من أنه لم يتم تحديد الموعد الرسمي لإطلاق هذا التحديث، إلا أنه بأقصى تقدير قد يكون بنهاية الشهر الجاري، وإلا قد يتم تأخيره إلى ما بعد 15 مارس موعد انتهاء الموسم الحالي.