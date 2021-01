نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة among us المجانية والأكثر انتشاراً لعام 2021 وهل اللعبة خطر أم لا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة among us مجانا، حيث تتوافر اللعبة بشكل مجاني تماماً علي بعض المواقع المتوفرة علي محركات بحث جوجل، فقد حققت لعبة among us شهرة كبيرة في عام 2020 م وأصبحت من أكثر الألعاب انتشاراً وازداد القبول عليها في هذا العام 2021، فقد ازداد عدد التنزيلات من مستخدمي التكنولوجيا ومحبين ألعاب الفيديو الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، فقد بلغ نسبة التحميل الي حوالي 41 مليون عملية تحميل داخل الولايات المتحدة الأمريكية و264 في باقي دول العالم العربية والأجنبية حتي حصلت اللعبة علي أعلي لعبة تم تنزيلها لعام 2020 م حسب ما صنفته بيانات Apptopia، وأصبحت لعبة among us من ضمن أفضل 10 ألعاب في العالم حسب ما ذكره موقع the verge الشهير، حتي امتازت اللعبة علي أشهر الألعاب كلعبة ببجي ولعبة روبولوكس ولعبة فورت نايت.

انتشرت لعبة Among Us في عام 2018 م ولكنها لم تكن حصلت علي الشهرة التي حصلت عليها الألعاب الأخري كلعبة ببجي وفورت نايت، فقد بدأ انطلاقها الحقيقي عام 2020 حتي حصلت اللعبة علي مركز وشهرة عالمية، وحققت نجاحاً كبيراً علي Twitch، فقد يتم لعبها علي الهاتف الجوال وأجهزة الكبيوتر والأجهزة اللوحية، وأيضاً Twitch، حيث لعبها ما يقارب مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

هل لعبة Among Us خطر أم لا؟

كما ذكرنا لكم أن لعبة Among Us ثم إصدارها في عام 2018 ولكنها لم تنال شهرة وإقبالاً عالياً وبدأ انتشارها الحقيقي منذ أيام الحظر الكلي التي تعرضت له جميع الدول العربية والأجنبية فقد تم اكتشاف اللعبة وحصلت علي ملايين التنزيلات والتي تقارب المليار عملية تنزيل، وأكثر المستخدميين للعبو أطفال واللذين هم في عمر المراهقة، ولكن هناك أمراً ما أنه يُقال في تلك الأيام أن اللعبة تعد خطراً كبيراً جداً لإكتشاف ان اللعبة تحتوى علي محتالين تستهدف اللاعبين الصغار كالأطفال والمرهقين والمرهقات وتسيطر علي عقولهم من خلال المحادثات التي تتم من خلال اللعبة بين اللاعبين وبعضهم، فقد يتدخل المحتالين بينهم ومحادثتهم بألفاظ نابذة وغير ملائمة مما أصيب أبائهم بالرعب، وقد قدم بعض الأباء العديد من البلاغات ضد اللعبة.