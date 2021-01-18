أفضل طريقة شحن آلاف جواهر فري فاير مجانا 2021 بعد التحديث

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عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجانا، تُعد لعبة فري فاير من اشهر الألعاب القتالية التي انتشرت مؤخرا بين الشباب والفتيات ونالت على إعجاب الملايين من كافة أنحاء العالم، فهي من ألعاب البقاء شبيهه بدرجة كبيرة للعبه ببجي موبايل و لعبة فورت نايت، وللتمكن من الوصول إلى مستوى اعلي في اللعبة لابد من وجود جواهر فري فاير والتي يبحث عنها المستخدمين بشكل دائم، ومن خلال هذا المقال سنوفر اليكم طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021

حيث يمكن لجميع اللاعبين شحن وجمع جواهر فري فاير مجانا 2021 من خلال اتباع الكثير من الطرق، ومنهم شحن جواهر فري فاير عن طريق الاي دي id، أو من خلال النقاط التي تمنحها الكثير من التطبيقات المتوفرة عبر جوجل بلاي، فمن خلال هذه الجواهر يمكن للاعبين والمستخدمين بداخل اللعبة شراء المعدات وشراء السكنات المختلفة وشراء الملابس وغيرها من الأسلحة المميزة، ولكم الآن طرق شحن جواهر فري فاير مجانا.

الطريقة الشرعية للشحن و شراء جواهر فري فاير

للتمكن من شراء شحن جواهر فري فاير بشكل شرعي عليك الدخول إلى لعبه فري فاير، ثم الضغط على مكان الجوهرة المتواجدة بالأعلى والتي في الغالب تكون قيمتها صفر، بعد ذلك سوف تنتقل إلى الصفحة الرسمية والتي من خلالها سوف تقوم بشحن الجواهر ودفع المبلغ المطلوب لها، ثم اختيار طريقة الدفع التي تناسبك من خلال جوجل بلاي.

ويمكن أيضا الحصول على ألاف جواهر فري فاير من خلال استخدام التطبيقات التي تمنح النقاط كل ما عليكم فعله هو الدخول إلى موقع جوجل بلاي، والبحث عن التطبيقات التي تمنح نقاط مقابل جواهر فري فاير، حيث تعطيك التطبيقات بعض التعليمات التي لابد من تنفيذها مثل مشاركه التطبيق مع الأهل والأصدقاء أو تنزيل بعض الألعاب ومشاركتها مع الأصدقاء، وأيضا بعض استطلاعات الرأي، وبعد الانتهاء من تنفيذ التعليمات سوف تتحول كافة النقاط إلى حسابك، ومن خلاله يمكن تحويل هذه النقاط إلى جواهر فري فاير وشحنها بداخل حسابك فى اللعبة أو إرسالها إلى الأصدقاء.