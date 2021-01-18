نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تراجع واتساب تطبيق سيجنال يكتسح كاهم منصة آمنة للمراسلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن تطبيقات بديلة بدلاً من الواتساب، خاصة بعد أن أعلن عن تحديثه الأخير الذي تراجع عنه وتأجيله إلى شهر مايو، حيث نصح عدداً من خبراء أمريكان البحث عن بدائل وكان أفضلهم تطبيق سيجنال، ووجهت نصيحة بتنزيل تطبيق سيجنال والاستمتاع بتجربته ويعتبر تطبيق سيجنال أحد أهم المنصات الشهيرة للمراسلة والأمنة والتي تنافس بشدة واتساب ولها مستقبل باهر في منافسته، وبحسب ما جاء في بعض التقارير الصحفية المتخصصة في نظم الأمن السيبراني وتكنولوجيا المراقبة المراقبة المتقدمة لأغراض الدفاع والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

عيوب خطيرة في تطبيق واتساب:

يعد تطبيق الفيس بوك من أشهر وأهم التطبيقات التي يتم استخدامها على مدار اليوم، فقد أكدت الشركة أن هذا التطبيق جيداً وشائع الاستخدام بناءً على المستخدمين والتابعين له، إلا انه لم يحقق ميزة الاستخدام عبر أجهزة متعددة بأي طريقة مفيدة حتى الآن، وهو ما أصبح يمثل مشكلة خطيرة وتزداد تلك المشكلة سواء بسبب التقارب السريع للمراسلة والمكالمات ومع استمرار ربط مكالمات واتساب بالهاتف بدلاً من استخدام جهاز بشاشة كبيرة أسهل في الاستخدام، وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام المستخدمين.

فيسبوك لا يحمي الخصوصية :

ومن الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك قامت بحل كافة المشاكل التي قد تواجه المستخدمين، وذلك من خلال غرف ماسنجر عبر منصتها، وذلك بالإضافة إلى تطبيقات زووم وميكروسوفت تيمز وجوجل علماً بأن هذه التطبيقات جميعاً تحتل غرف ماسنجر ليتمكن من خلالها الدردشة، حيث لا تقدم أي تشفير من طرف إلى طرف، ولذلك والحديث هنا على لسان دوفمان أحد المتخصصين في الأمن السيبراني لن يكون الفيسبوك خياري الأول للمكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو من شخص لآخر أو الجماعية بشأن موضوع حساس أو سري، أي أنه لا يثق في معايير الأمان لضمان الخصوصية الشخصية وحماية البيانات.

تفوق سيجنال على واتساب في كل عوامل الأمان :

من مميزات تطبيق الواتساب:

تأمين مكالمات الصوت والفيديو من تطبيقات آيفون وأندرويد الخاصة به، فقد زاد هذا مؤخراً لتمكين مكالمات بين ثمانية أطراف

تأمين جميع المكالمات مع التشفير من طرف إلى طرف والخبر السار أيضاً هو أن واتس اب لديه الآن تطبيق سطح مكتب كامل قيد التشغيل.

هو جزء من ميزة الأجهزة المرتبطة قيد الاختبار بالوقت الحالي وتم الإعلان عن تمكين المكالمات المستندة إلى سطح المكتب،

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب تلقى لكمة عنيفة من تطبيق سيجنال الذي يعد حاليا أفضل وأذكى بديل للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك، حيث بدأ تطبيق سيجنال في إجراء اختبار تجريبي جديد مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية من تطبيق سطح المكتب الرائع، وعلى الرغم من أن هذه الميزة غير متاحة حتى الآن للمكالمات الجماعية إلا أن هناك تلميحاً في إعلان سيجنال إلى أنه تم وضع المكالمات الجماعية في الاعتبار.

من مميزات سيجنال :

وعلى الرغم من رسوخ الخدمة المقدمة من زووم فإنها لا تمثل منافسة حقاً وبالنسبة لواتساب، في حين يعد سيجنال وهو أفضل برنامج مراسلة آمن متاح اليوم وعلى المدى البعيد ويعتبر تطبيق سيجنال أيضا الخيار المناسب لأي شخص لا يستأمن فيسبوك على رسائله. سيجنال يسد الثغرات الموجودة واتساب فإنه يؤخذ على سيجنال ملاحظتين فقط بالمقارنة مع واتساب وهي:

الأولى أنه لا يزال هناك عدد غير كاف من المستخدمين أي عشرات الملايين مقابل نحو ملياري مستخدم.

أما الملاحظة الثانية فهي: أنه لا توجد نسخ احتياطية لاسترجاع الرسائل على نحو أنه إذا فقد شخص ما هاتفه فإنه سيفقد رسائله أيضاً، وفيما يتعلق بالملاحظة الأولى فإن شعبية سيجنال والإقبال على تنزيله ينمو على نطاق واسع لأنه أفضل برنامج مراسلة أمن لأى شخص متهم بحماية البيانات الوصفية أو الشخصية، تم بناء ميزة تشفير واتساب وفقاً لبروتوكول خاص بعكس بروتوكول سيجنال مفتوح المصدر والذي يحافظ التطبيق على شفافية نشره بحيث يمكن مراجعته من قبل أطراف ثالثة بحثاً عن نقاط الضعف بعكس واتساب، وبالانتقال إلى الملاحظة الثانية الخاصة بإمكانية استرجاع النسخ الاحتياطية فإن تطبيق سيجنال يسمح للمستخدمين بنقل الرسائل المحفوظة إلى جهاز جديد ويتيح إمكانية تخزين سجل رسائل مستقل على كل جهاز مرتبط، وأن كان ذلك متوافر فقط اعتباراً من وقت ربط الجهاز، ولكن إذا تم فقد الجهاز الأساسي فإن المستخدم في هذه الحالة ستحتاج لبدء التخزين من جديد.

ثغرة خطيرة في واتساب:

أشارت بعض المواقع الاجتماعي أن التطبيق بعد الأخبار الأخيرة به العديد من الثغرات والعيوب والمشاكل التي قد تم أخذها في الاعتبار، حيث أشار التطبيق لبعض الخصائص الهامة التي يبحث عنها المستخدم ومنها استرجاع المحادثات أو الوسائط، ويتم ذلك من خلال تخزين البيانات حالياً في حالة أبل أو جوجل، وذلك بدون تشفير من طرف إلى طرف مما يعني أن المستخدمين يفقدون ميزة الحماية التي كانت تميز واتساب والتي يقال أن واتساب يعمل على إصلاحها لإصدار مستقبلي.