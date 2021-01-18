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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت في 10 دقائق على جميع الجوالات والأجهزة مجانا 100% في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت ما هي طريقة تحميل لعبة فورت نايت تعتبر لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب الذي تم انتشارها في عام 2017م ولكنها انتشرت بكثرة في هذا العام نظراً لتحديثاتها الجديدة وبما أن الكثير يرغب في التعرف على طريقة تحميل لعبة فورت نايت فسوف نتناول معكم أفضل طريقة لتحميل اللعبة.
تحميل لعبة فورت نايت
نبذة عن لعبة فورت نايت يمكن تحميل لعبة فورت نايت على كافة الأجهزة باستثناء هواتف الآيفون التي تتبع الشركة الأمريكية، حيث أنه لعبة فورت نايت واحدة من أفضل الألعاب التي يمكن تحميلها على كافة الأجهزة سواء كان بلاي ستيشن أو يندوز وماك وأندرويك واكس بوكس، كما يوجد للعبة نوعين فالأول هو اللعب بمفردك أمام الأعداء والقيام بمحاربة كافة الأعداء، أما النوع الثاني هو أن تقوم باللعب مع أربعة أشخاص من أصدقائك والنزول إلى جزيرة من أجل أن تقوم بأخذ كافة مواد البناء.
تحميل فورت نايت على الاندرويد
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الخاص باللعبة فورت نايت.
- وبعد ذلك يتم الضغط على خيار التحميل وهو “Epic Games App” المتواجد في واجهة الصفحة.
- عليك عزيزي القارئ بالموافقة على تحميل الملف، ثم النقر على تنصيب يدوياً بعد أن تنتهي من عملية التحميل.
- وفي النهاية يتم تشغيل Epic Games، ثم النقر على خيار “تحميل لعبة فورت نايت” وعليك بأن تنتظر قليلاً لكي يتم الانتهاء من تحميل اللعبة وتشغيلها فوراً.
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