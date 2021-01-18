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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانًا 100% بدون فيزا أحصل على 5000 شدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي مجانًا pubg mobile الكثير منا يبحث عن طريقة الحصول على شدات ببجي ولكن لن تستطيع القيام بالحصول على شدات بشكل مجاني من أي موقع كان، لأن بالتأكيد ليست كل المواقع صادقة بهذا الأمر، لكن هناك بعض المواقع التي يمكن أن تكون صادقة وتستطيع منها أن تعمل على الحصول على شدات ببجي لكن يجب عليك أن تقوم باتباع بعض الشروط والخطوات حتى تتمكن من الحصول على الشحن المجاني، وإليك هذه المواقع.
طريقة شحن شدات ببجي مجانًا
يوجد لدينا موقع الآن يعمل على توضيح شروط معينة يجب أن تقوم بتنفيذها كلها بدون أن تقوم بإنقاص بند واحد منها، حتى تتمكن من الحصول على شحن شدات ببجي بطريقة مجانية بدون أن تدفع أي أموال من جيبك، والموقع هو LESMI Technology عليك اتباع الخطوات التالية لتحصل على الشدات مجانًا pubg mobile.
خطوات الحصول على شدات ببجي مجانا
لكي تتمكن من الحصول على شدات ببجي مجانا pubg mobile بدون استخدام فيزا عليك اتباع الخطوات التالية
- قم الآن بالعمل على فتح حسابك على لعبة ببجي موبايل على هاتفك المحمول أيًا كان نوع نظام التشغيل.
- تقوم بالدخول على اسم الموقع الذي سبق وسعينا إلى كتابته في المقال مسبقًا.
- تقوم الآن بالدخول على هذا الموقع، وتعمل على اختيار عدد الشدات التي تريد العمل على شحنها
- بعد أن قمت باختيار الشدات التي تريد الحصول عليها يجب أن تحرص على اختيار استخراج الشدات.
- ستظهر لك أربع خيارات تقوم باختيار أسهل عرض يمكنك أن تقوم باستكمال إلى النهاية.
- تقوم بالعمل على إتمام كافة الخطوات وبعد ذلك ستلاحظ أن الشدات التابعة لك في اللعبة تم العمل على شحنها.
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