نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل الفورت نايت على أجهزة Android بعد أن تم إزالتها من Google في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة فورت نايت Fortnite واحدة من أشهر وأفضل ألعاب الفيديو، وعلى الرغم من تعرض اللعبة لهجوم عنيف من قِبل Google و Apple بسبب الاختلاف في نسب الشحن بين متجرين للتطبيقات في الفترة الأخيرة، يمكن للاعبين اللعب على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. قم بتنزيل اللعبة على. تحميل فورت نايت كيفية تحميل الفورت نايت على أجهزة Android بعد أن تم إزالتها من Google : يواجه عشاق لعبة القتال الشهيرة “Fortnite” مشكلة في تنزيل اللعبة لمستخدمي هاتف Android من متجر “Google” الرسمي بسبب مشاكل قانونية من صاحب اللعبة، لأن صاحب اللعبة لديه مشكلات قانونية وبالتالي “بشكل دائم” تم حذف اللعبة نهائيًا من متجرها.

وبحسب معلومات الشركة، قامت شركة “Epic Games” المالكة للعبة بإزالة لعبة “Fortnite” من متجرها بداية الشهر الجاري بعد محاولتها الحصول على حوالي 30٪ من رسوم المنصة التي فرضتها الشركة على مطوري تطبيقاتها. تحميل فورت نايت مجانا وأدى القرار إلى قيام شركة “Epic” برفع دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة والترويج لعلامة “Free Fortnite” على وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في مشاكل لمحبي الألعاب من مستخدمي هواتف Android بعد حذف متجر Google، يمكن للاعبين أيضًا تنزيل “Fortnite” من خلال الموقع الرسمي للشركة. تأكد من أن هاتفك متوافق مع Fortnite قم بزيارة موقع ويب “Epic Games” عن طريق كتابة “fortnite.com/android” على هاتفك المحمول، أو امسح رمز الاستجابة السريعة QR “qr” الذي سيتم عرضه على الصفحة عند زيارتك من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق تطبيق “Epic Games”، ثم انقر فوق “Get”.

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