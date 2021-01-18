نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر والجوال 2021 بأحدث الإصدارات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر والجوال ، تعتبر لعبة فورت نايت من ألعاب الاكشن القوية المشهورة بين الشباب والبنات على حد السواء، حيث تم تحميل اللعبة من المتجر من ملايين الأشخاص حول العالم وفي جميع الدول والمدن، وسنتحدث عن تفاصيل اللعبة وطريقة تحميل لعبة فورت نايت من على الجوال وعلى جهاز الحاسوب الخاص بك .

خطوات تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر والجوال

أولاً طريقة تحميلها على الجوال

إذا كان جوالك إمكاناته ضعيفة فإن لعبة فورت نايت مناسبة أيضًا له، ويمكنك أيضًا تنزيل لعبة فورت نايت عن طريق الأجهزة التي ليست مدعومة، واذا كنت تريد تنزيل فورت نايت لايت لأي جهاز مدعوم، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية.

تعد أول الخطوات لتحميل هي تنزيل الإصدار Lite على هاتفك مباشرة.

بعد التنزيل، انقر فوق ملف Apk لتثبيته على هاتفك.

ستحتاج ملفات اللعبة بعض الأذونات، أدخل الإعدادات وقم بتنشيط وظيفة المصدر غير المعروف، ليتم تثبيت اللعبة بطريقة سليمة عن طريق نظام الهاتف.

قم بمراقبة عملية التنزيل على الهاتف.

بعد انتهاء عملية التنزيل، يمكنك فتح Fortnite والقيام ببعض الإعدادات وضبط الرسومات المستحقة للعبة .

تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

إذا كنت تريد حقًا تنزيل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر استخدم المحاكي ميمو ليساعدك في تسهيل عملية التنزيل اتبع الخطوات التالية:

استخدم المحاكي ميمو ليساعدك في تسهيل عملية التنزيل اتبع الخطوات التالية: قم بتثبيت برنامج MeMu لتتمكن من تحميل فورت نايت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعد الانتهاء من تحميل المحاكي ميمو، قم بتحميل ملفات اللعبة.

انتقل إلى مجلد Download بالجهاز للعثور على ملف exe.

انقر فوق ملف exe مرتين باستخدام زر الماوس حتى يتمكن المحاكي من تثبيته على النظام.

قم بالانتظار لفترة ليست طويلة، حتى يتمكن المحاكي memr من تنزيل ملفات فورت نايت صحيحة .

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة خلال عملية التثبيت.

بعد تثبيت اللعبة، أدخل الشاشة الرئيسية للمحاكي وستجد للعبة فورت نايت اختصار.

ادخل إلي اللعبة عن طريق ذلك الاختصار.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أبرز النقاط عن تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر والجوال، واهم المميزات عن تلك اللعبة ونبذة عنها، وتعد من أفضل الألعاب على الإطلاق.