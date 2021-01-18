أسعار ومواصفات تويوتا C-HR فيس ليفت موديل 2021

بتصميم رائع مستوحى من شكل الماس، تقدم سيارة Toyota C-HR Facelift مفهومًا جديدًا للأناقة والقوة في عالم السيارات، فالسيارة الجديدة تجمع بين المرونة الفائقة في الأداء والشكل الرياضي الجذاب في مزيج مدهش، لتستمتع بتجربة قيادة ديناميكية فريدة تشعر فيها بالانسيابية القوة، وتطلق لك العنان لتنطلق بثقة في الحياة.

تويوتا C-HR تمثل بلا شك نقلة نوعية في سيارات فئة الـ Crossover، فهي سيارة مميزة قادرة على التكيف مع كافة الظروف والطرق المختلفة.

يتميز التصميم الخارجي المبتكر لـ Toyota CHR وغير المسبوق بجسم علوي رياضي يشبه السيارات الكوبيه Coupe وجسم سفلي ديناميكي قوى والذي يجمع بين مفهومي "الكروس أوفر" و"الكوبيه" ليخلق جيلا يعكس الروح الرياضية للسيارة.

من المؤكد ان التصاميم المتميزة تترك بصمتها بوضوح، وهذه هي الفكرة وراء تصميم Toyota CHR القوى الجديد، فالسيارة مستوحاه من هندسة الماس، والتي تنعكس في الخطوط الديناميكية والتفاصيل الجذابة لهيكل السيارة المصقول بدقة متناهية كأوجه الماس، فالهيكل الديناميكي للسيارة ينفرد بمصابيح خلفية (ليد) واشارات من النوع المتدرج Sequential وشبكة أمامية منقوشة على شكل الماس، فضلًا عن جنوط معدنية (١٧بوصة) تخطف الأنظار وتوحى بالحركة المستمرة حتى عند الوقوف.

التصميم المبتكر للسيارة لا يقتصر على الانسيابية الفائقة فقط، ولكنه يمتد إلى ألوان السيارة المميزة والتي تجمع بين لونين في نفس الوقت، حيث تم تمييز سقف السيارة بلون اسود أو فضي معدني عن لون باقي الهيكل الخارجي مما يضفى مظهرًا شبابيًا أكثر أناقة.

تطرح تويوتا في سيارتها Toyota C-HR محرك بنزين رباعي الاسطوانات بسعة ١.٢ لتر بقوة 113 حصان وعزم 185 نيوتن متر وتكنولوجيا DOHC وVVT-IW المتطورة مدعم بشاحن تربو ونظام حقن مباشر للوقود يضمن لك أداء قوى وتسارع انسيابي، فضلًا عن استهلاك مثالي للوقود وتجربة قيادة مثالية في مختلف الظروف. وتكتمل قوة أداء محرك C-HR بناقل حركة أوتوماتيك CVT فائق الذكاء لأداء أكثر قوة واستجابة أكثر مرونة تمنحك تجربة قيادة لا تنسى.

كما تم تطوير Toyota C-HR بحيث تمنح السائق أحساسًا بالثقة وديناميكية الأداء في أي ظرف، ومهما كانت تضاريس الطرق، سواء ممهدة أو وعرة، كما تم اختيار مجموعة الدفع والحركة لتعكس وتدعم القيادة المنشودة، وفي نفس الوقت تقدم أفضل أداء ممكن مع أفضل كفاءة في استهلاك الوقود.

الأداء المميز للسيارة Toyota C-HR يتيح لها تجاوز المنعطفات بنفس سرعتها مع الحفاظ على ثبات جسم السيارة وسهولة قيادتها، وهو ما يضيف متعة لعملية القيادة ليس فقط عند تجاوز الحركة المرورية المزدحمة داخل المدينة بل أيضًا عند اختبار الطرق المفتوحة بغض النظر عن حالة تضاريس تلك الطرق.

صُممت سيارة Toyota C-HR لتقدم تجربة فريدة لمتعة القيادة قائمة على ثلاث محاور رئيسية وهي الاستجابة والتناغم في القيادة، فالسيارة تستجيب بسرعة فائقة ودقة شديدة لأوامر السائق من حيث التوجيه والفرامل وسرعة السيارة مما يمنح السيارة قدرة هائلة على المناورة، كما أنها تحقق تناغمًا فريدًا بين كافة أوامر السائق لتقدم السيارة في النهاية أداءًا مثاليًا مهما طالت فترة القيادة أو اختلفت ظروفها، بالإضافة إلى التجانس الغير مسبوق مع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على سرعة السيارة أو حالة الطريق وغيرها.

كل هذه المحاور تقدم تجربة قيادة مثيرة مميزة يشعر السائق خلالها بمدي قوة وديناميكية السيارة Toyota C-HR، والتي تؤكد تفوقها وتميزها بين مثيلاتها من فئة كروس أوفر.

التصميم الداخلي لسيارة Toyota C-HR يجمع بذكاء بين الانسيابية والتقنية العالية من خلال استخدام التكنولوجيا فائقة التطور والتي تتناغم مع الأناقة الملحوظة للمقصورة والمستوحاة أيضًا من خطوط الماس الحادة لتتناسب مع جمال التصميم الخارجي للسيارة.

صُممت مقصورة القيادة أو الـ Me Zone بهندسة ذكية مماثلة لسيارات السباق، فهي تجمع بين متعة القيادة وراحة الأجواء، لتمنحك إحساسًا مميزًا بالرفاهية وقدرة فائقة على التحكم بسهولة تامة في كافة وظائف السيارة، حيث يرتكز تصميم الـ Me Zone على الاستغلال الأمثل للمساحات والانسيابية في الأداء، وجاء تمركز شاشة الإرشادات الخاصة بالسائق على ارتفاع مناسب، لضمان عدم الانشغال بغير الطريق خلال متابعة كافة المعلومات والإرشادات التي تظهر باستمرار على الشاشة.

وتتميز لوحة قيادة السيارة بتصميمها الأنيق المطعم بجلود فاخرة، والتي تتناغم مع عجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف التي صممت من أجود انواع الجلود وتضمن سهولة التحكم في كافة وظائف السيارة، لتمنحك تجربة قيادة ممتعة عنوانها الراحة ووضوح الرؤية، لتنطلق بثقة في قلب الإثارة.

وبالإضافة لذلك يمكنك التحكم في سرعة سيارتك عن طريق نظام Cruise Control والذى يضمن بدوره قدرة استجابة فائقة ومرونة مثالية لأداء ثابت دون أي جهد على الإطلاق مهما اشتدت مصاعب الطريق.

كما صمم عداد Toyota C-HR بتكنولوجيا ذكية ترتكز على اتساع مساحة الشاشة لتصل إلى ٤.٢ بوصة مدعمة بلوحات ترانزيستور الملونة TFT لتضمن لك رؤية واضحة أثناء القيادة بالإضافة إلى الحصول على أي معلومة في الحال.

كما تم تطوير تكييف الهواء ليعطي أفضل أداء مع التحكم الآلي ثنائي التوزيع Dual Zone في التبريد والتسخين من خلال لوحة تحكم عصرية، تساعد على تنقيه الهواء والحفاظ على درجه الرطوبة داخل السيارة من خلال ECO NANOE TECHNOLOGY

ويكتمل إبداع مصمم السيارة "هيرو كوبا" ـ أحد أبرز أبطال العالم في سباقات السيارات ـ بمقاعد رياضية أمامية صممت على غرار سيارات السباق الرياضية لتجمع بين ضآلة حجم الأكتاف وسمك القاعدة لضمان الدعم الأمثل للظهر، فضلًا عن تعزيز قدرة التحكم وتعديل المقعد بسهولة ليتناسب مع مختلف الأجسام.

تميز تصميم المقعد الأمامي بجزء علوي رياضي الشكل ونحيف وجزء سفلي عريض ومدعم. وتظهر الفروقات أيضا من خلال درجات الألوان، والأنسجة المستخدمة، والأنماط الزخرفية المتنوعة في تنجيد المقاعد. وتأتي Toyota CHR الجديدة مع قابلية تعديل ارتفاع المقعد من جانب مقعد الراكب أيضا، وتعديل كهربائي كامل. تشتمل كابينة القيادة المصممة خصيصا لراحة واستمتاع السائق على تفاصيل مبتكرة وتكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام في الوقت ذاته. فوجهة لوحة مفاتيح التشغيل وشاشة عرض الصوت (مقاس 8 بوصة وتعمل باللمس) تميل ناحية السائق. ونظرًا لأن الشاشة التي تعمل باللمس تم وضعها في موقع بارز ضمن لوحة العدادات، بدلًا من أن تكون محاطة بها، فقد تم تصميم لوحة العدادات العلوية بشكل منخفض نسبيا ليمنح السائق رؤية أفضل.

وتتمتع Toyota C-HR بنظام التشغيل الذكي عن طريق خاصية الـ Smart Entry، لتستمتع بروح الابتكار عند تشغيل وإغلاق محرك سيارتك.

وتنعكس رؤية TNGA على التصميمات المنخفضة التي تعطى السيارة ثقل وتمركز في وسط محيط الجاذبية الأرضية، مما يعطي بدوره قدرة تعليق أفضل وثبات مثالي للسيارة، بالإضافة إلى سهولة التحكم بها في مختلف الظروف.

وتتميز Toyota C-HR بالاستغلال الاستراتيجي للصلب عالي الجودة والمتانة، مما يضفى على جسم السيارة قوة وصلابة إضافية، وترفع من قدرتها على الاستجابة وتمنح الركاب إحساسًا بالأمان التام، لتكشف عبقرية الإبداع الياباني لشركة تويوتا.

قيادة أكثر أمانا وثقة مع أفضل معايير السلامة العالمية

تتميز Toyota C-HR بأداء ثابت بفضل نظام الـتعليق الأمامي والخلفي المصمم بتقنية ذكية ليعطيك تجربة تحكم وحركة مثالية لضمان أعلى درجات الراحة والأمان.

وتضم Toyota C-HR باقة متطورة من أنظمة الفرامل وهي مانع الانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD والتحكم في ثبات السيارة VSC وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist بالإضافة إلى أنظمة Traction Control وHill-Start Assist Control وBrake Hold وElectric Parking Brake التي تمثل أحدث تكنولوجيا متطورة في العالم توفر أقصى معدلات الأمان لركاب المقصورة، بالإضافة إلى 7 وسائد هوائية وأحزمة أمان من ثلاث نقاط لجميع الركاب لضمان الأمان التام، وأيضًا خاصية Immobilizer مانع السرقة.

ويبلغ سعر تويوتا C-HR فيس ليفت موديل 2021 بنحو 445 ألف جنيه.