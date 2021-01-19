نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة قنوات بي أن سبورت Bein Sport في السعودية.. تعرف علي كيفية تجديد الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بي أن سبورت Bein Sport تم عودة إشارة بث قنوات “بي ان سبورت” في السعودية من جديد بعد توقف دام اكثر من ثلاث سنوات متتالية بسبب الخلاف السياسي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويأتي أهمية عودة إشارة بث قنوات بي أن سبورت من جديد في الأراضي السعودية بالخبر السعيد نظرا لما تقدمة القناة الحصرية لكافة البطولات العالمية حيث تنقل القناة جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وبطولة أمم أوروبا ووجميع البطولات الأسيوية فضلا علي ذلك بطولة كوبا أمريكا كما تنقل القناة جميع البطولات الأفريقية مثل بطولة أمم أفريفيا وبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري وأبطال الكأس (الكونفيدرالية).

بي أن سبورت Bein Sport في السعودية من جديد 2021



كشفت وكالة العالمية رويترز أن الحكومة السعودية سمحت برجوع بثت قنوات beIN Sports في المملكة كما سمحت أيضا ببيع الأجهزة الخاصة قنوات بي أن سبورت من جديد في كافة أنحاء المملكة، حيث توفر قنوات بي أن سبورت باقة premium المخصصة لمشاهدة الأفلام الحديثة، كما توفر باقة top sport المخصصة لمشاهدة كافة الدوريات والمباريات في جميع الألعاب الرياضية، أضافه علي ذلك باقة basic التي المخصصة للأطفال، علي جانب اخر تعتمد مواكني ومقيمي المملكة العربية السعودية علي مشاهدة المباريات الخاصة بالدوري السعودي علي سلسلة ترددات قنوات السعودية الرياضية.

أسعار باقات بي أن سبورت

الباقة السعر باقة البريميم لمدة 6 اشهر 430 ريال سعودي باقة top sport لمدة 6 اشهر 405 ريال سعودي باقة basic 490 ريال سعودي باقة entertainment 580 ريال سعودي

كيفية تجديد اشتراك Bein Sport في السعودية

بعد أتاحت الفرصة لعودة قنوات بي أن سبورت من جديد في المملكة العربية السعودية يمكنك عزيزي القاري التعرف عن ألية تجديد الاشتراك في قنوات بي أن سبورت، حيث تتيح إدارة قنوات بي أن سبورت طرق عديدة لتجديد الاشتراك منعا علي سبيل المثال الاتصال بالرقم الموحد (0096551666446) حيث لا يستغرق زمن تجديد الاشتراك ثواني معدودة، حيث توفر باقات متعددة من البرامج الرياضية إضافة علي ذلك العديد من باقات من المسلسلات والأفلام وقنوات الأطفال، كما يمكنك أيضا شراء أجهزة بي أن سبورت من خلال الاتصال برقم الدعم الفني السابق ذكرة حيث تتيح قنوات بي أن سبورت الجهاز إليك في أي مكان بعد عودة قنوات بي أن سبورت Bein Sport في السعودية.

