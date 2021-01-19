نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة بث قنوات بي ان سبورت bein sports في السعودية من جديد وكيفية الاشتراك والتجديد فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنوات بي ان سبورت bein sports القطرية تعود للبث من جديد في الأراضي العربية السعودية بعد انقطاع، وإيقاف العلاقات مع قطر الذي دام ثلاث سنوات منذ يوليو 2017، وكان قطع العلاقات مع قطر أدي إلى توقف كل شئ مع قطر وإغلاق الحدود والخطوط الجوية معها، لكن الآن وبعد انتهاء الأزمة بين قطر والسعودية تم السماح بإعادة بث قنوات بي ان سبورت من جديد في الأراضي السعودية من جديد، الأمر الذي أدى إلى زيادة، وإقبال الشعب السعودي على ابحث عن قنوات bein sports القطرية والاشتراك، وتجديد الاشتراك كل هذا سوف تجده في هذه المقالة بالتفصيل.

قنوات بي ان سبورت bein sports تعود من جديد للبث في الأراضي السعودية

بعدما عقد مؤتمر القمة الخليجية في مدينة العلا في اليوم الموافق 5 يناير 2021 من الشهر الحالي، والذي كان أبرزه موضوع قطع العلاقات بين السعودية وقطر قد تم التأكيد على إنهاء هذه الأزمة التي استمرت 3 سنوات منذ بدأت الأزمة في يونيو 2017، والتي تم وقتها قطع العلاقات بين معظم من الدول وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات الذين قطعوا كل العلاقات الدبلوماسية والسياسية إغلاق الحدود والخطوط الجوية مع قطر فلم يكن هناك سفر مباشر بين هذه الدول وقطر.

الآن وبعد انتهاء الأزمة أعلنت وكالة “رويترز” مساء أمس الإثنين 18 يناير 2021 أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أعلنت عن انتهاء الأزمة بين السعودية وقطر، وقد تم السماح بفتح الحدود من جديد، وإعادة الخطوط الجوية السعودية والقطرية رجوعهم من جديد وتشغيلها، وكان من بين هذه القرارات السماح بإعادة بث قنوات بي ان سبورت الرياضية من جديد في المملكة العربية السعودية.

تجديد اشتراك بي ان سبورت bein sports في السعودية ودول الخليج

بعدما تم الإعلان عن السماح بعودة بث بي ان سبورت القطرية من جديد في المملكة ودول الخليج زاد البحث عنها وكذلك البحث عن ترد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعربسات، فقد زاد البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة وهي كرة القدم اللذين يتابعونها في كل أنحاء العالم لأنها تقوم بعرض العديد من مباريات كرة القدم منها مباريات الدوي الإنجليزي، والإيطالي، والأسباني، ومباريات كأس العالم، وكأس أمم أوروبا، وكأس أمم إفريقيا، والبطولة الإفريقية، والأوروبية، وكأس العالم للأندية ومباريات برشلونة وريال مدريد بث مباشر وحصري على قنواتهم الرياضية المختلفة بدقة وجودة عالية مع فريق كبير من المحللين والمعلقين الرياضيين.

إدارة شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية قد أعلنت عن كيفية الاشتراك، والتجديد في باقاتها إما بالذهاب إلى أحد فروع مكاتبها المتواجد في كل دولة، أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء المتاحة طوال 24 ساعة، وتستطيع أيضاً الدفع إلكترونيا دون اللجوء والذهاب إلى أحد الفروع بل يمكنك الدفع عن طريق الفيزا أو بطاقة الماستر كارد، أو استخدام طريقة الدفع عبر خدمة الباي بال، أو عن طريق بطاقات مدى.

كيفية التجديد والاشتراك في باقات قنوات بي ان سبورت bein sports

لكل من يرغب في تجديد واشتراك في باقات بي ان سبورت brin sports عليه القيام واتباع الخطوات الأتية وهي|:

فروع ووكلاء بي ان سبورت في جميع محافظات المملكة العربية السعودية تقدم خدمة الدفع الفوري وكتابة عقد شهري أو سنوي لمن يريد الاشتراك أو التجديد.

قم بالاتصال على خدمة الدعم لقنوات بي ان سبورت لضبطها، وتفعيل كود التجديد، أو الاشتراك خلال 24 ساعة.

قم بالدخول لموقع بي ان سبورت واختار الباقة التي تريدها.

قم بدفع التجديد أو الاشتراك عن طريق الإنترنت ضمن سيرفر iptv وبذلك تستطيع الدخول، والانضمام لقنوات بي ان سبورت.

أسعار الاشتراك في باقات بي ان سبورت bein sports

لقد كشفت تقارير إخبارية سعودية، أنه سوف يتاح في المكاتب والفروع التابعة ل بي ان سبورت أن يتم بيع أجهزتها، وسيرفراتها رسمياً في السعودية، وهو ما لأدى لبحث الكثيرين عن أسعار اشتراكات وتجديدات باقات bein sports، والأجهزة شراء السيرفرات من خلال سيرفر iptv في السعودية والإمارات ودول الخليج وهي كالأتي.