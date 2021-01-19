نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسهل الطرق تحميل لعبة فورت نايت Fortnite علي الكمبيوتر والهاتف احدث إصدار في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة فورت نايت Fortnite، افضل الألعاب الإلكترونية التي انتشرت بسرعة الصاروخ في معظم بلدان العالم، أصبحت من الألعاب الإلكترونية التي ادمنها معظم الشباب والأطفال نظرا لروح المغامرة التي تجدها في هذه اللعبة، ننوه إليكم عبر هذا المقال أسهل الطرق التي يمكنك تحميل لعبة فورت نايت بكل سهولة ويسر علي أجهزة الكمبيوتر وكذلك أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بكافة أنظمة الاندرويد وال ios.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite فورت نايت علي الكمبيوتر

تشغيل لعبة Fortnite علي أجهزة الكمبيوتر يحتاج بعض الخصائص التي يجب توافرها علي الكمبيوتر كالتالي:



الذاكرة العشوائية 8 جيجا المعالج يفضل core i5 أو اعلي ذاكرة الفيديو (الفيجا) يفضل 2 فاعلي أنطمه التشغيل windows 32 أو 64 بيت ويندوز 7، 8، 10 مساحة الذاكرة الداخلية 4 جيجا فاكثر

تنزيل لعبة فورت نايت على الجوال

تنزيل فورت نايت للجوال سواء الاندرويد أو الايفون يتطلب بعض المواصفات الفنية التي ينبغي توافرها في الجهاز والتي جاءت كالتالي:

نظام التشغيل android oreo 8 الذاكرة العشوائية (الرام) لا يقل عن 4 جيجا الذاكرة الداخلية لا تقل عن 8 جيجا بايت اهم أنظمة التشغيل للايفون يجب أن لا تقل عن أيفون 11

طريقة لعب فورت نايت Fortnite

تعد هذه اللعبة من الألعاب الحديثة التي تجدها في معظم هواتف الشباب والتي يتصارع فيها اللاعبون علي عمليات القتال يفوز من يستطيع قتال كل الموجودين في ساحة القتال ويكون هو الناجي الأول من هذه المعركة، كما تتيح اللعبة تكوين فريق مكون من 5 أفراد أو ثلاثة لإتمام عمليات القتال، يتجاوز إعداد اللاعبون في فورت نايت مائة لاعب، يميز لعبة فورت نايت عن باقي الألعاب الإلكترونية أنها مجانية، ويمكنك تحميل Fortnite والتنصيب بسهولة.



خطوت تنصيب لعبة فورت نايت

لكي تتمكن تحميل لعبة فورت نايت يجب عليك في في البداية أن تقوم بعمل حساب علي موقع لعبة فورت نايت (epic games) عبر العديد من الطرق المتاحة في صفحة الموقع بعد الانتهاء من إنشاء حساب تقوم بتحميل ملف Epic Games launcher من موقع فورت نايت epic games وعليه قم بتحميل اللعبة وبعد الانتهاء من تحميل اللعبة وحفظ اللعبة علي جهازك قم بالضغط علي تنصيب اللعبة بالضغط علي get ويطلب منك تحديد مكان الحفظ بعد الانتهاء من تحديد مكان الحفظ لا تأخذ اللعبة منك اكثر من ثواني معدودة للانتهاء تنصيب لعبة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite.