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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports الجديد 2021 جميع القنوات 1 و2 و3 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports الجديد 2021 جميع القنوات 1 و2 و3 علي القمر الصناعي نايل سات والتي تعد من اهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث يتنظر الكثير من عشاق كرة الكدم في مصر والوطن العربي مباره الليلة بين نادي الزمالك ونادي الجونة التي يتم أذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، والذي يجعل للمباره أهمية خاصة نظرا لتعادل المارد الأحمر منذ امس مع فريق سراميكا كليو باتر الصاعد مؤخرا إلي الدوري المصري ليفد النادي الأهلي نقطتين أخرتين بعد أن فقد من قبل نقطتين بتعادل في بداية الدوري، يسعى الفارس الأبيض الفوز بالمبارة وتحقيق انتصار يجعله في مقدمة صدارة الدوري الممتاز، يتم أذاعه مباره الزمالك الجونة في تمام الساعة الخامسة مساءا علي قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports.
تردد أون تايم سبورتس OnTime Sports
وتأتي قناة أون تايم سبورت 3 التي تقوم بإذاعة مباريات كاس العالم لليد احدث قنوات أون تايم سبورت التي يبحث عنها الملايين في العالم لمتابعة البطولة المقامة في مصر، حيث لعب المنتخب المصري حتي الآن 3 مباريات في البطولة فاز بمارتين وخسر واحدة أمام السويد، ولمتابعة كافة مباريات كاس العالم لليد يمكنك وضع التردد التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|القناة
|3 on time sports
|التردد
|12303
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
طريقة استقبال تردد قناة أون تايم سبورت 2
تتيح قنوات اقناة اون تايم سبورت 2 أذاعه كافة المباريات الأفريقية والمحلية بصورة مجانية لكافة المشاهدين يمكنك استقبال تردد القناة عبر اتباع التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|القناة
|on time sports 2
|التردد
|11449
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
كيفية ضبط أشارة بث قنوات on time sports 1
ألية ضبط إشارة بث قناة اون تايم سبورتس الرياضية الناقلة لجميع مباريات الدوري المصري والبطولة الأفريقية للأنديه المصرية والمنتخبات الوطنية المختلفة وكافة مباريات بطولة كاس مصر تتم من خلال وضع التردد التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|القناة
|on time sports 1
|التردد
|12654
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
كما تقدم مجموعة قنوات اون تايم سبورت عدة برامج متميزة بحضور مجموعة كبيرة من افضل نجوم الكرة المصرية والعالمية عبر قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports.
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