نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Huawei Nova 8 ومواصفات أحدث هاتف في سلسلة نوفا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Huawei Nova 8 ،أعلنت شركة هواوي عن أحدث هاتف وهو يندرج تحت سلسلة هواتف نوفا وهو يعتبر النسخة الأخيرة المعدله لهاتف Nova 7، من حيث تم وضع إطار لسماعات الأذن وتطوير شاشة الهاتف بشكل ملحوظ وتقليل سُمك الهاتف، من خلال السطور القادمة سيتم توضيح مواصفات الهاتف الجديد بإستفاضة ومعرفة سعره عالمياً وفي الدول العربية.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 8

يأتي الهاتف بحجم 169 جرام مع أبعاد 12×74.1×7.64 ملم. يدعم الهاتف شريحتي الإتصال من نوع نانو سيم. الهاتف يدعم شبكات أجيال الإتصال بشكل كامل حتى الشبكة الجديدة 5G. الهاتف مصنوع من الزجاج والألومونيوم مع الفريم. الهاتف يدعم الإتصال قريب المدى. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بـ إصدارين مع ذاكؤة عشوائية واحدة: الإصدار الأول يأتي بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، أما الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، مع عدم إمكانية تزويد المساحة التخزينية للهاتف. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.5 بوصة بجودة 1080×2340 بكسل وبها من الأعلى ثقب من نوع OLED. كاميرا الهاتف الخلفية رباعية 64+8+2+2 ووظائفهم التصوير والواسع وتصوير البانوراما والتصوير الماكرو وتعد الكاميرا الأساسية بالغة الوضوح أثناء التصوير،كما تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K وجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل والـ HD بجودة 720 بكسل. الكاميرا الأمامية للهاتف فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل كما تدعم التصوير بـ 4K أيضاً معالج تشغيل الهاتف يأتي من نوع Kirin 985 7 نانو والمعالج الرسومي Mali-G77 من الجيل الخامس. يدعم الهاتف وسائل الحماية والأمان كمستشعر بصمة الأصابع و Face Unlock. الهاتف مزود بمنفذ الـ USB من نوع Type C. نظام تشغيل الهاتف هو Android 10 مع واجهة EMUI 11. بطارية الهاتف تأتي بسعة 3800 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 66 وات والشحن العكسي بقوة 5 وات. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الأبيض والأسود والأزرق والأخضر.

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سعر Huawei Nova 8 عالمياً وفي الدول العربية