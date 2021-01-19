نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل رصيد سوا stc لخط سوا لآخر برقم الهوية أو بدونه داخل وخارج المملكة وكود التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة stc للاتصالات السعودية عن انه يمكنك تحويل رصيد سوا stc من باقات سوا المتعددة المحلية والدولية إلى خطوط سوا أي انه يمكنك تحويل رصيد من سوا إلى شريحة سوا بخطوات سهلة.

تحويل رصيد سوا لشريحة سوا اخرى

يمكنك تحميل رصيد سوا وعدد دقائق من شريحة سوا لشروط شركة stc التالية:

يسمح فقط بتحويل رصيد خط سوا بالبدء من 5 ريال سعودي، 10 ريال، 15 ريال، 20 ريال.

عند كل عملية تحويل يخصم نصف ريال 50 هلله فقط.

يمكنك تكرار عملية التحويل في نفس اليوم ولأكثر من شريحة أو خطوط لسوا.

كما أتاحت شركة الاتصالات السعودية بالمملكة stc لعملائها باقة التعليم المتميزة والتي تتيح للطالب استخدام المنصات التعليمية منصة عين ومنصة مدرستي.

كما أتاحت شركة الاتصالات سهولة إجراء التحويل لرصيد سوا فيما بينهم باتباع تلك الخطوات:

تحويل رصيد سوا بدون تأكيد رقم الهوية للمستخدم: وهي تستخدم من خلال العميل الراسل للرصيد علي دراية برقم هوية المرسل إليه ويتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 ويكتب الكود *133*رقم المحول إليه الرصيد*المبلغ*رقم هوية المرسل إليه#.

تحويل رصيد خط سوا مع تأكيد رقم الهوية: إذا كان المرسل للرصيد لا يعرف رقم هوية المرسل ألية فليتبع الآتي: يرسل رسالة نصية محتواها رقم 1500 ويكتب بها *133*رقم المرسل ألية*المبلغ#.

يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم 1500 ويكتب بها *133*رقم الهوية لمستلم الرصيد#.

خطوات وطريقة تحويل رصيد سوا إلى خارج المملكة

قامت شركة الاتصالات بالمملكة بإطلاق خدمة تحويل رصيد سوا خارج المملكة إلى عملائها بالخارج بتحويل الرصيد الدولي من داخل السعودية إلى خارج السعودية وتحويل الرصيد بعملة الدولة المرسل إليها الرصيد وتحويله إلى باقات ودقائق يستخدمها العميل خارج المملكة وأعلنت شركة stc عن باقة سوا خارج حدود المملكة في الدول الآتية تركيا، الأردن، جمهورية مصر العربية، نيبال، الهند، اليمن، بنجلاديش، السودان، المغرب، باكستان، اندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، فلسطين، تونس، المغرب.

يمكن الاستعلام عن الرصيد المحول للعميل خارج المملكة من خلال إرسال رسالة نصية باسم البلد إلى رقم 801500 وسيتم استقبال رسالة اخري من الشركة توضح لك المبلغ الذي تم تحميله.

لتحويل رصيد خارج المملكة من خط سوا لسوا عن طريق إرسال رسالة إلى رقم 801500 ويكتب بها الكود *133* رقم المرسل إليه*رمز المبلغ المحول إليه# وسترسل لك رسالة لتأكيد التحويل رجاء الرد عليها بإرسال حرف y.

كيفية تحويل الرصيد من سوا لسوا