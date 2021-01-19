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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 5G وسعره في السعودية ومصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة Xiaomi Mi 11 5G قامت شركة شامي بالإعلان عن هاتفها الأحدث والجديد، بعد ان حققت أرباح كثيرة من الهواتف السابقة، ومن مواصفات هاتف يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، يدعم الهاتف بشريحتين اتصال من نوع نانو، تأتي خامات تصنيع الهاتف من زجاج أمامي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) أو ظهر جلدي صديق للبيئة ، إطار من الألومنيوم، وسوف نتعرف على مواصفات وسعر هاتف Xiaomi Mi 11 5G في السعودية ومصر وبالدولار الأمريكي.
مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 5G
يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 5G على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.
- يأتي الهاتف بأبعاد 164.3 × 74.6 × 8.1 ملم.
- تأتي خامات تصنيع الهاتف من زجاج أمامي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) أو ظهر جلدي صديق للبيئة ، إطار من الألومنيوم.
- يأتي الهاتف بوزن 196 جرام.
- يتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الأبيض واللون الأزرق.
- تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لو، بحجم 6.81 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل ، بكثافة بكسلات 515 بكسل لكل بوصة.
- يأتي الهاتف بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888 – خمسة نانومتر، ثماني النواة (1×2.84 جيجاهرتز Kryo 585 & 3×2.42 جيجاهرتز Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) بالإضافة الي معالج رسومي Adreno 660.
- لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.
- يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بدقة 128 – 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية بدقة 8 – 12 جيجابايت.
- تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 108 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.9، تأتي الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.4، تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل (ماكرو)، فتحة f/2.4، بالإضافة الي فلاش ليد.
- تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 20 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.0.
- تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4600 مللي امبير غير قابلة للإزالة، يدعم الشحن السريع بقوة
- 55 واط – Power Delivery 3.0، ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط – Quick Charge 4+.
- لا يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.
- يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو.
- يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع الموجود أسفل الشاشة، ويدعم مستشعرات أخرى منها التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر.
أسعار الهاتف
سوف نتعرف على أسعار هاتف Xiaomi Mi 11 5G وهي كالتالي:-
- السعر في السعودية 2290 ريال.
- السعر في مصر 9605 جنيه.
- السعر بالدولار الأمريكي 611 دولار.
- السعر في العراق 725515 دينار.
- السعر في الهند 44885 روبية.
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