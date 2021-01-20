أطعمة تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.. احذروها!ربطت دراسة طبية حديثة بين تناول الأطعمة المقلية وخطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية والسكتة الدماغية، وفقاً لتحليل مجمع لبيانات البحث المتاحة، والذي نُشر على الإنترنت في مجلة Heart.

ويشير التحليل إلى أن الخطر يرتفع مع كل جرعة إضافية تبلغ 114غ أسبوعيا. ويقول الباحثون إنه من الواضح أن النظام الغذائي الغربي لا يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لكن ليس من الواضح بالضبط ما هي مساهمة الأطعمة المقلية في مخاطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة والسكتة الدماغية.

ولإلقاء بعض الضوء على ذلك، قاموا بجمع البيانات من الدراسات ذات الصلة المنشورة حتى أبريل 2020. بهدف تقييم الصلة المحتملة بين استهلاك الأطعمة المقلية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وأي سبب.

أظهر التحليل أن تناول الأطعمة المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية والسكتة الدماغية.

وبالمقارنة مع أدنى فئة من الاستهلاك الأسبوعي للأطعمة المقلية، فإن أعلى مستوى من استهلاك الأطعمة المقلية في الأسبوع كان مرتبطا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 28%، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 22%، وزيادة في خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 37%.

ووجدت الدراسة أن كل وجبة أسبوعية إضافية من 114غ من الأطعمة المقلية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 3% وأمراض القلب بنسبة 2% وفشل القلب بنسبة 12%. (حصة ماكدونالدز المقلية المتوسطة، على سبيل المثال، تبلغ 117غ)، وفقاً لموقع ميديكال برس.

وأشار الباحثون إلى أن العديد من الدراسات تضمنت نوعا واحدا فقط من الأطعمة المقلية، مثل السمك المقلي أو البطاطس أو الوجبات الخفيفة، وبدلا من تناول الطعام المقلي الكلي، وهو ما قد يقلل من أهمية الارتباطات الموجودة.

ولم يتم العثور على ارتباطات للوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أو من أي سبب، ولكن الباحثين يقولون ربما هذا بسبب الأعداد الصغيرة نسبيا التي شاركت في بعض الدراسات.

وأشار فريق البحث إلى أن كيفية تأثير الأطعمة المقلية بالضبط على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية ليست واضحة تماما، لكنهم يقترحون عدة تفسيرات محتملة.

ويقولون إن الأطعمة المقلية تزيد من استهلاك الطاقة بسبب محتواها من الدهون وتولد أحماضا دهنية غير مشبعة ضارة من الزيوت النباتية المهدرجة التي تستخدم غالبا في طهيها.

ويعزز القلي أيضا من إنتاج المنتجات الثانوية الكيميائية التي تدخل في استجابة الجسم للالتهابات، في حين أن الأطعمة، مثل الدجاج المقلي والبطاطس المقلية، عادة ما تكون عالية في الملح المضاف، وغالبا ما تكون مصحوبة بمشروبات محلاة بالسكر، خاصة عند تقديمها في مطاعم الوجبات السريعة.

في المقابل، خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول الأطعمة المقلية يرفع من خطر الموت المبكر لدى النساء ممن تجاوزن سن اليأس. الدراسة اعتمدت على تقييم بيانات أكثر من مئة ألف امرأة ولمدة طويلة، ويمكن أن تنطبق نتائجها على الرجال أيضاً.