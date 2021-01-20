شدات ببجي موبايل وطريقة شحنها مجاناً بطريقة مضمونة 100%

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عمر شويل - جدة شدات ببجي، هي عملة يتم استخدامها في شراء كل ما يرغب به اللاعب في لعبة ببجي سواء كانت الأزياء أو السكينات وغيره، ولذلك فيمكنك أن تقوم بشحن الشدات ببجي موبايل وطريقة شحنها مجاناً بطريقة مضمونة 100% بكل سهولة ،وفي هذا المقال سنذكر لكم أشدات ببجي موبايل وطريقة شحنها مجاناً بطريقة مضمونة 100%.

شدات ببجي موبايل وطريقة شحنها مجاناً

من أفضل الطرق التي يمكنكم اللجوء إليها لشحن شدات ببجي هي بطاق ببجي والقيام بشحنها بكل أمان دون الوقوع في خطر أو التعرض إلى خطر، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة الشحن من خلال بطاقات ببجي.

عليكم بشراء البطاقة من خلال الموقع المسمى بموقع بطاقاتي.

وبعد شراء البطاقة سوف يصلك الكود من أجل أن تقوم بتفعيلها من البريد الإلكتروني.

بعد الحصول مباشرة على كود البطاقة، عليك بالذهاب إلى الموقع الخاص بلعبة ببجي.

يكتب اسم ال ID الخاص باللعبة من أجل شحن الشدات له.

له. يكتب كود البطاقة الذي حصلت عليه من البريد الإلكتروني، ويتم إدخال الحروف والأرقام المتواجدة أمامك في الصورة ثم النقر على ريديم.

ما طريقة شحن شدات ببجي برصيد آيتونز

الكثير من الأشخاص تعرضوا إلى النصب من المواقع الإلكترونية التي ينشرها المحتالين، حيث يقومون بنشر تلك المواقع من أجل النصب عليكم وأخذ الأموال دون إعطائكم للشدات، ولذلك فنحن سنذكر لكم الآن طريقة أخرى لشحن لعبة ببجي وهي.

في البداية عليكم بشحن رصيد Apple ID الخاص بكم، من خلال استخدام بطاقة الآيتونز.

يتم فتح لعبة ببجي والقيام بتسجيل الدخول وذلك من خلال استخدام الحساب الذي ترغب بشحن شدات ببجي فيه.

النقر على شكل شدات ببجي المتواجدة في اللعبة، ثم قم بشراء الكمية التي ترغب في شرائها.

ويتم الدفع باستخدام رصيد آيتونز.

شحن شدات ببجي من خلال رصيد جوجل بلاي