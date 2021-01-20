نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات هافال الجديدة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات هافال الجديدة في المملكة السعودية، يذكر أن شركة هفال قد احتفلت منذ أيام بنجاحها الكبير في الشرق الأوسط، وتتخصص شركة هافال في انتاج السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وقد استطاعت الشركة أن تعمل على جذب العملاء والمستهلكين وتمكنت الشركة من تصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الرياضية

ومن الجدير ذكره أن العلامة التجارية الخاصة بالشركة هي الأسرع انتشارا خلال ال14 سنة الماضية ويهتم العديد من الأشخاص بمعرفة الأسعار والمواصفات بالتفصيل وهذا ما سوف نوضح لكم حيث يمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات سيارات هافال بالسعودية تابع المقال.

أسعار سيارات هافال السعودية

قامت شركة انفال السعودية بالإعلان عن مواصفات وأسعار السيارات التي تحمل علامتها التجارية موديلات 2020:

سيارة هافال اتش 6 موديل 2020 بمواصفاتها الرياضية المتعددة الاستخدامات خاصية الدفع الامامي وقوة 197 حصان مزودة ب4 أسطوانات و2 وسائد هوائية، واتوماتيك مع الحساسات الخلفية بسعر 62.900 ريال سعودي.

سيارة هافال اتش 6 انتليجينت موديل 2020 بالدفع الامامي اوتوماتيك 197 حصان مزودة بالحساسات الامامية والخلفية و4 أسطوانات و4 وسائد هوائية بسعر 67.990 ريال.

سيارة هافال اتش 6 سوبريم 2020 تستهلك بنزين 14.20 لتر كل كم وسعة محركها 2 لتر بقوة موتور 197 حصان بالدفع الامامي مزودة بـ الحساسات الامامية والخلفية و8 وسائد و4 أسطوانات اتوماتيك بسعر 73.990 ريال.

مواصفات سيارات هافال 2019

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة جميع مواصفات سيارات هافال 2019 بشكل تفصيلي وهي كالاتي:

سيارة هافال اتش 6 فاشون بل استهلاك وقودها 14.20 لتر، وسعة محركها 2 لتر، موتور 197 حصان مزودة بحساسات خلفية و8 وسائد هوائية و4 أسطوانات بالدفع الأمامي بسعر 62.900 ريال.

سيارة هافال اتش 6 سوبريم بانوراما استهلاك وقودها يبلغ 14.20 لتر لكل كيلو متر وسعة محركها 2 لتر وموتور 197 حصان وحساسات 360 درجة، مزودة ب 4 اسطوانات و 8 وسائد هوائية، مزودة بدفع أمامي بسعر 74.900 ريال.